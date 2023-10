Háború, Videók :: 2023. október 14. 21:40 ::

"A jó és a gonosz harca" - így látja a zsidó-palesztin konfliktust a Hetek újságírója

Jelen írásunkat onnan érdemes indítani, hogy a Hetek c. hetilap a Hit Gyülekezetéhez köthető sajtótermék, ezt bizonyára sokan tudják, de mégis érdemes röviden bemutatnunk a nevezett szekta (mert arról van szó) eszmei hátterét.

Ők azok, akik mintha nem vettek volna tudomást arról, amit kétezer évvel ezelőtt Jézus Krisztus tanított. Amikor azt mondta, nem eltörölni jöttem, hanem beteljesíteni a törvényt, magyarul az Ószövetséget meghaladni és létrehozni az Újszövetséget, az azt (is) jelenti, hogy a zsidóság kiválasztott volta megszűnt létezni. Amely kiválasztottság egyébiránt nem faji kiválasztottság volt, hanem abban állt, hogy Isten felhasznált egy népet a pogány világban arra, hogy őrizze a monoteizmust, ha eljön a Megváltó, akkor beteljesítse a korábbi jóslatokat.

De a zsidóság nem tért meg, nem fogadta el Jézust mint messiást, kereszthalálra juttatták, és a vallásos zsidóság azóta is várja a messiást. A kereszténység viszont azt vallja, hogy nem kell már várni, hiszen kétezer évvel eljött. Megfeszítették, meghalt, és harmadnapon feltámadt. Innentől kezdve teljesen más irányba menne cikkünk tartalma, és nem célunk teológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, de annyit mindenesetre kijelenthetünk, ha van óriási és kibékíthetetlen tanításbeli különbség vallás és vallás között, az a kereszténység és a judaizmus. Mégpedig pont Jézus miatt.

Van azonban Magyarországon egy magát kereszténynek tartó csoportosulás, amely ezt a tényt mintha erősen zárójelbe tenné, és keresztény köntösben nem csinál mást, mint leplezetlen zsidóimádatot. Ez a Hit Gyülekezete. Tevékenysége a zsidóság érdekképviselete körül forog. Nem túlzás azt állítani, tagjaik vallásos áhítattal mintha nem Istent, hanem a zsidókat imádnák. Vagy valahol úgy gondolják, a kettő valahol ugyanaz? Jó kérdés...

Természetszerű, hogy a napokban teljes intenzitással égnek. Valahogy akkor, amikor néhány hete az őshonos örmény keresztényeket űzték el földjeikről, csendben voltak. És sok más esetben is.

És szúrjuk közbe azt a nagyon fontos kitételt is, hogy persze ettől még az, amit a Hamász csinált, keresztényi értékrend alapján is borzalmas és elfogadhatatlan, hovatovább meg kellene erősítenünk magunkban azt a pozíciót is, hogy számunkra nem elfogadható sem a cionista, se az iszlamista vonal. Európa egyikből sem kér!

A radikális politikai iszlám ránk is éppúgy veszélyt jelent. Ettől persze még nagyon is foglalkozni kell a dolgok hátterével, ezt egy kiváló írásban tártuk fel , és objektíve megállapítható, hogy Izrael nemhogy éppolyan terrorral él, mint a Hamász, hanem nagyságrendekkel több ártatlant ölt meg az elmúlt évtizedekben.

Ezek a tények.

De a filoszemita szemellenző ezt nyilván nem engedi látni. A magyar közélet egyik legnagyobb zsidóimádója kétségkívül Kulifai Máté (a Hetek újságírója), aki már odáig jutott, hogy itt nem másról van szó, mint a jó és a gonosz harcáról, az élet és a halál küzdelméről.

Természetesen mi sem áll távolabb a valóságtól. Főként úgy, hogy valószínűleg, miközben ezeket e sorokat írom, tömegével halnak meg palesztin civilek, nők és a gyermekek, és igen, kisbabák is...



Semmiféle jó és gonosz harcáról nincs szó (képek: Facebook)

(Munkatársunktól)

Az ugyancsak hitgyülis ATV riportere "Ashdodig" ment ("Israil", magyarul már le sem írnák), hogy látványosan retteghessen egy kicsit a szirénáktól: