Háború, Külföld :: 2023. november 26. 21:50 ::

Végtelen háború: az ukrán hadsereg szerint Oroszország ismét el akarja foglalni Kupjanszkot

Az ukrán hadsereg az ország keleti végein zajló orosz offenzíva miatt Kupjanszk ipari városának ismételt megszállására figyelmeztetett a harkivi régióban vasárnap.

"Az orosz megszállók nem hagytak fel azon szándékukkal, hogy megtámadják és elfoglalják Kupjanszk városát" - hangoztatta Volodimir Fityo, az ukrán hadsereg szóvivője vasárnap az közszolgálati televízióban. Mint mondta, az utóbbi hetekben az orosz csapatok átvették a kezdeményezést az ország északkeleti felében és területeket is sikerült elfoglalniuk.

Fityo szerint a harcok jelenleg Szinkivka környékére összpontosulnak, néhány kilométerrel északkeletre Kupjanszktól. Felhívta a figyelmet arra is, hogy térségben az ukrán erők négy orosz támadást is visszavertek. Tavaly ősszel az ukrán hadsereg vissza tudta venni Harkiv megye kiterjedt térségeit, köztük a fontos vasúti csomópontnak számító Kupjanszk városát is az Oszkil folyó mentén. Időközben a frontvonal ismét harkivi területen fut.

A délebbre található donyecki térségben is védekezik az ukrán hadsereg. Különösen kiélezett a helyzet Avgyijivka mellett. Orosz katonai bloggerek beszámolói szerint az orosz erőknek sikerült további területeket ellenőrzés alá vonniuk a város ipari negyedében.

(MTI)