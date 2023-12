Háború :: 2023. december 7. 18:56 ::

Orosz szóvivő: Moszkva démonizálásának célja az, hogy folytatódjon az amerikai adófizetők pénzének "eltüzelése"

Washington démonizálja Moszkvát, sajnálatos, hogy Joe Biden amerikai elnök azt állította, hogy Ukrajna veresége esetén fegyveres összecsapás alakulhat ki Oroszország és a NATO között - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak csütörtökön.

"Nagyon sajnáljuk, hogy az amerikai vezetés kitart azon szokása mellett, hogy Oroszországot eszközként használja fel a saját belügyeiben" - hangoztatta a szóvivő. "Konkrétan ebben az esetben abszolút szemérmetlen módon folytatják országunk démonizálását, hogy megdolgozzák kongresszusi képviselőiket és szenátoraikat" - mondta.

Peszkov szerint a kijelentések célja az, hogy folytatódjon az amerikai adófizetők pénzének "eltüzelése" az ukrajnai háború kohójában. "Úgy gondoljuk, ez egy nagyon szerencsétlen gyakorlat. Szeretnénk remélni, hogy az amerikai kongresszusi képviselők között még mindig van elég józan gondolkodású ember, aki megérti, hogy ez nem más, mint Oroszország abszolút démonizálása" - hangoztatta a szóvivő.

Biden azon kijelentését kommentálva, miszerint ha az Egyesült Államok nem lesz hajlandó továbbra is segélyezni Ukrajnát, akkor más országok is követni fogják a példáját, kijelentette: "Amerika a mozdony szerepét játssza az ukránok háborúra buzdításában. Természetesen az Egyesült Államok ilyen belső ellentmondásai nem tudnak nem kivetülni az általános hangulatra, beleértve az európaiakét is".

(MTI)