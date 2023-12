Háború, Zsidóbűnözés :: 2023. december 18. 20:29 ::

A Puzsér-félék figyelmébe: Izraelnek még a holokutatók szerint is "népirtási szándéka van"

Az alábbi írás eredetileg Substacken jelent meg. A szerzője John J. Mearsheimer professzor, amerikai politológus, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja, akit a nemzetközi kapcsolatok és a geopolitika egyik legnagyobb szakértőjének tekintenek a világon. Az írás lefordítását azért éreztem szükségesnek, hogy rámutassak az olyan cionisták, mint Puzsér Róbert folyamatos hazudozásaira, aki szerint „Izrael csak védekezik”. Másrészt pedig figyelemfelhívásként: ezek az emberek, amennyiben hatalmukban állna, velünk sem bánnának jobban, mint a gázaiakkal.



Fotó: Abed Khaled / AP

Halál és pusztítás Gázában

Nem hiszem, hogy bármi, amit a Gázában történtekről mondok, befolyásolni fogja az izraeli vagy amerikai politikát ebben a konfliktusban. De szeretném, ha fennmaradna – hogy amikor a történészek visszatekintenek majd erre az erkölcsi katasztrófára, lássák, hogy néhány amerikai a történelem jó oldalán állt.

Amit Izrael Gázában tesz a palesztin civil lakossággal – a Biden-kormányzat támogatásával – az emberiség elleni bűncselekmény, amely semmilyen értelmes katonai célt nem szolgál. Ahogyan a J-Street, az izraeli lobbi egyik fontos szervezete fogalmaz: "A kibontakozó humanitárius katasztrófa és a civil áldozatok nagysága szinte felfoghatatlan."[1].

Hadd fejtsem ki részletesebben.

Először is, Izrael szándékosan hatalmas számú civilt mészárol le, akiknek nagyjából 70 százaléka gyermek és nő. Azt az állítást, hogy Izrael mindent megtesz a civil áldozatok minimalizálása érdekében, magas rangú izraeli tisztviselők nyilatkozatai cáfolják. Az IDF [Izraeli Védelmi Erők - a fordító] szóvivője például 2023. október 10-én azt mondta, hogy "a hangsúly az okozott károkon van, nem pedig a pontosságon". Ugyanezen a napon Joáv Gallant védelmi miniszter bejelentette: "leengedtem minden korlátozást - mindenkit meg fogunk ölni, aki ellen harcolunk; minden eszközt be fogunk vetni."[2].

Ráadásul a bombázási hadműveletek eredményeiből egyértelműen kiderül, hogy Izrael válogatás nélkül civileket gyilkol. Az IDF bombázási hadműveleteiről két alapos tanulmány - mindkettő izraeli lapokban jelent meg - részletesen elmagyarázza, hogyan gyilkol meg rengeteg civilt Izrael. Érdemes idézni a két írás címét, amelyek tömören összefoglalják a mondanivalót:

"Egy tömeggyilkosság gyár: Izrael kiszámított gázai bombázása belülről"[3].

"Az izraeli hadsereg felhagyott a visszafogottsággal Gázában, és az adatok példátlan gyilkosságokról tanúskodnak."[4].

Hasonlóképpen, a New York Times 2023. november végén közölt egy cikket, melynek címe: "A gázai civileket történelmi ütemben gyilkolják izraeli tűz alatt."[5] Így aligha meglepő, hogy az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres azt mondta, hogy "a polgári lakossági olyan mértékű legyilkolásának vagyunk tanúi, amely párhuzam és példa nélküli bármely konfliktusban” amióta őt 2017 januárjában kinevezték[6].

Másodszor, Izrael szándékosan kiéhezteti a kétségbeesett palesztin lakosságot azzal, hogy nagymértékben korlátozza a Gázába behozható élelmiszer, üzemanyag, főzőgáz, gyógyszerek és víz mennyiségét. Ráadásul rendkívül nehéz orvosi ellátáshoz jutni a lakosság számára, amely jelenleg mintegy 50 000 sebesült civilt számlál. Izrael nem csak a Gázába irányuló üzemanyag-ellátást korlátozta jelentősen, amelyre a kórházaknak szükségük van a működéshez, hanem célba vette a kórházakat, a mentőautókat és az elsősegélynyújtó állomásokat is.

Gallant védelmi miniszter október 9-i megjegyzése jól érzékelteti az izraeli politikát: "Elrendeltem a Gázai övezet teljes ostromát. Nem lesz áram, nincs élelmiszer, nincs üzemanyag, minden le van zárva. Emberi állatok ellen harcolunk, és ennek megfelelően cselekszünk."[7] Izrael kénytelen volt minimális ellátmányt beengedni a Gázai övezetbe, de ezek a mennyiségek olyan kicsik, hogy egy magas rangú ENSZ-tisztviselő jelentése szerint "a gázai lakosság fele éhezik". A továbbiakban arról számol be, hogy "egyes területeken 10 családból 9 "egy teljes napot és éjszakát élelem nélkül tölt"[8].

Harmadszor, az izraeli vezetők megdöbbentő módon beszélnek a palesztinokról és arról, hogy mit szeretnének tenni Gázában, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy e vezetők némelyike szüntelenül beszél a holokauszt borzalmairól is. Retorikájuk arra késztette Omar Bartovot, a holokauszt izraeli származású kiemelkedő kutatóját, hogy arra a következtetésre jusson, hogy Izraelnek "népirtási szándéka van."[9] A holokauszt és a népirtás tanulmányozásának más tudósai is hasonló figyelmeztetést fogalmaztak meg[10].

Konkrétabban fogalmazva, az izraeli vezetők számára mindennapos, hogy a palesztinokat "emberi állatoknak", "emberi vadállatoknak" és "szörnyű, embertelen állatoknak" nevezik.[11] És ahogy Isaac Herzog izraeli elnök világossá teszi, ezek a vezetők minden palesztinra utalnak, nem csak a Hamászra: Az ő szavaival élve: "Egy egész nemzet felelős."[12] Nem meglepő – ahogyan a New York Times beszámol róla –, hogy a szokásos izraeli diskurzus része, hogy Gáza "legyalulását", "eltörlését" vagy "elpusztítását" követelik."[13] Az IDF egyik nyugalmazott tábornoka, aki azt hirdette, hogy "Gáza olyan hely lesz, ahol ember nem létezhet", azt is hangoztatja, hogy "a Gázai övezet déli részén a súlyos járványok közelebb hozzák a győzelmet."[14] Még tovább menve, az izraeli kormány egyik minisztere azt javasolta, hogy dobjanak atomfegyvert Gázára.[15] Ezeket a kijelentéseket nem elszigetelt szélsőségesek teszik, hanem az izraeli kormány magas rangú tagjai.

Természetesen sok szó esik Gáza (és Ciszjordánia) etnikai megtisztításáról is, ami tulajdonképpen egy újabb Nakbát eredményezne.[16] Izrael mezőgazdasági miniszterét idézve: "Most a gázai Nakbát hajtjuk végre."[17] Talán a legmegdöbbentőbb bizonyíték arra, hogy milyen mélyre süllyedt az izraeli társadalom, az a videó, amelyen nagyon fiatal gyerekek énekelnek egy vérfagyasztó dalt, amelyben Gáza Izrael általi elpusztítását ünneplik: "Egy éven belül mindenkit megsemmisítünk, és aztán visszatérünk, hogy felszántsuk a földjeinket."[18]

Negyedszer, Izrael nem csak rengeteg palesztint öl meg, sebesít meg és éheztet ki, hanem szisztematikusan lerombolja az otthonaikat, valamint a létfontosságú infrastruktúrát is - beleértve a mecseteket, iskolákat, műemlékeket, könyvtárakat, kulcsfontosságú kormányzati épületeket és kórházakat[19]. 2023. december 1-jéig az IDF közel 100 000 épületet rongált meg vagy rombolt le, beleértve egész városrészeket, amelyek rommá lettek.[20] Ennek következtében, elképesztő módon, a Gázai övezet 2,3 millió palesztin lakosának 90 százaléka kényszerült elhagyni otthonát.[21] Izrael ráadásul összehangolt erőfeszítéseket tesz a gázai kulturális örökség elpusztítására; ahogy az NPR jelenti, "több mint 100 gázai kulturális örökségi helyszínt rongáltak meg vagy semmisítettek meg az izraeli támadások".[22]

Ötödször, Izrael nemcsak terrorizálja és meggyilkolja a palesztinokat, hanem sokukat nyilvánosan megalázza, akiket az IDF rutinszerű házkutatások során begyűjtött. Az izraeli katonák fehérneműre vetkőztetik őket, bekötik a szemüket, és nyilvánosan mutogatják őket a környékükön – például nagy csoportokban leültetik őket az utca közepén, vagy felvonulnak velük az utcákon –, mielőtt teherautókon elvinnék őket fogolytáborokba. A legtöbb esetben az őrizetbe vetteket ezután szabadon engedik, mivel nem Hamász-harcosok.[23]

Hatodszor, bár az izraeliek végzik a mészárlást, a Biden-kormányzat támogatása nélkül nem tudnák megtenni. Nemcsak hogy az Egyesült Államok volt az egyetlen ország, amely nemmel szavazott az ENSZ Biztonsági Tanácsának nemrégiben elfogadott határozata ellen, amely azonnali tűzszünetet követelt a Gázai övezetben, hanem emellett biztosítja Izraelnek a mészárláshoz szükséges fegyverzet is.[24] Ahogy egy izraeli tábornok (Jicák Brick) nemrég világossá tette: "Az összes rakétánk, a lőszer, a precíziós irányítású bombák, az összes repülőgép és bomba, mind az USA-tól származik. Abban a pillanatban, amikor elzárják a csapot, nem lehet tovább harcolni. Nincs meg a képességünk... Mindenki érti, hogy az Egyesült Államok nélkül nem tudjuk megvívni ezt a háborút. Pont."[25] Figyelemre méltó, hogy a Biden-kormányzat igyekezett felgyorsítani a további lőszerek küldését Izraelnek, megkerülve a Fegyverexport Korlátozási Törvény szokásos eljárásait.[26]

Hetedszer, bár a legtöbb figyelem most a Gázai övezetre irányul, fontos, hogy ne tévesszük szem elől, mi történik egyidejűleg Ciszjordániában. Az izraeli telepesek, szorosan együttműködve az IDF-fel, továbbra is ártatlan palesztinokat gyilkolnak és ellopják a földjeiket. David Shulman a New York Review of Books kitűnő cikkében, amelyben leírja ezeket a borzalmakat, elmeséli egy telepessel folytatott beszélgetését, amely világosan tükrözi a palesztinokkal szembeni izraeli magatartás erkölcsi dimenzióját. "Amit ezekkel az emberekkel teszünk, az valóban embertelen" - ismeri el a telepes szabadon. "De ha tisztán belegondolunk, mindez elkerülhetetlenül következik abból a tényből, hogy Isten ezt a földet a zsidóknak ígérte, és csakis nekik."[27] A Gáza elleni támadással párhuzamosan az izraeli kormány jelentősen növelte az önkényes letartóztatások számát Ciszjordániában. Az Amnesty International szerint jelentős bizonyítékok vannak arra, hogy ezeket a foglyokat megkínozták és megalázó bánásmódnak vetették alá.[28]

Ahogy nézem a palesztinok kibontakozó katasztrófáját, egyetlen egyszerű kérdés merül fel bennem Izrael vezetőihez, amerikai pártfogóikhoz és a Biden-kormányzathoz: semmilyen tisztesség nincs bennetek?

(Fordította: Doktor Faust - Kuruc.info)

Lábjegyzetek

