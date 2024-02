Háború, Videók :: 2024. február 5. 19:45 ::

Így szólt be Novák Előd az amerikai nagykövetnek

Vétózzuk meg a NATO-bővítést, hogy a kormányfői ígérethez hűen ne mi legyünk az utolsó ország, mely jóváhagyja Svédország csatlakozását (hanem Törökország)! – napirend előtti felszólalásomban idéztem a jelen lévő amerikai nagykövetnek a Mi Hazánk Mozgalommal szövetséges párt, az Alternatíva Svédországért elnökétől is, aki azt kérte, ne engedjük be országukat a NATO-ba, mert csak a globalista bábkormányuk próbálja függetlenségük feladásával bevinni őket e katonai szövetségbe, hogy háborút vívhassanak az USA érdekében, írja a Mi Hazánk alelnöke.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Amerika által irányított háborús őrület már nemcsak nemzetközi szinten tombol: magával ragadta a magyar kormányt is sajnos. 50 milliárd euróval fogja támogatni Ukrajnát az EU, ezt Orbán Viktor is megszavazta, most már olyan "kávézgatós" távolmaradás sem volt a szavazástól, mint Ukrajna EU-csatlakoztatásának megindítása ügyében. A korrupt ukrán vezetése persze örül az újabb ellopható milliárdoknak. Orbán Viktor most nyíltan átállt azokhoz, akiket eddig legalább szóban ostorozott, szögezi le Novák.

