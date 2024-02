Háború, Külföld :: 2024. február 11. 15:33 ::

Tovább épül a mítosz

Az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének (UNRWA) gázai székhelye alatt az iszlamista Hamász "terrorszervezet" adatkezelő központot épített ki - jelentette ki az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője vasárnap.

Az alagútban számítógépeket, nagy teljesítményű szervereket, azokat üzemeltető ipari akkumulátorokat és az azokat működtető Hamász-fegyveresek lakóhelyiségeit tárták fel az izraeli katonák. Mivel mindez az UNRWA központja alatt volt, Izrael nem sújtotta légicsapásokkal ezt a helyet (mily "nagyvonalúak" - a szerk.), melyhez a palesztin foglyok kihallgatásával szerzett információ vezette el Gázaváros előkelő Rimal negyedében.

Az alagút főbejárata egy UNRWA-iskola alatt volt, de ezt a Hamász már korábban elzárta. Az izraeli katonai mérnökök körülbelül nyolc méter mélyen megtalálták a járat legmagasabban fekvő részét, és azon keresztül tárták fel.

Már megint azok a fránya algutak. A mintegy hétszáz méter hosszú folyosónak számos elágazása van, s egy padlóval, csempével, légkondicionálóval és világítótestekkel kiépített, tágas helyiségbe vezet, ahol a hadsereg szerint a Hamász informatikai és titkosszolgálati munkatársai az adatközpontot felügyelték és kezelték.

A hadsereg szerint a Hamász hírszerzésre, adatfeldolgozásra és kommunikációra használta a szerverfarmot. A gondosan szigetelt és kiépített szerverteremben talált merevlemezek és a számítógépek egy részét Izraelbe vitték, és az alagutat fel fogják robbantani.

Az IDF közlése szerint a kihallgatások során több, különösen fontos, a Gázai övezet alatti katonai létesítményről szereztek tudomást, melyeket a következő hónapokban felszámolnak. Az UNRWA központjáért az ENSZ személyzetének kimenekítése után csatát vívott a Hamász és az izraeli hadsereg. Az épületegyüttesben elfoglalása után több, a Hamászhoz tartozó fegyverraktárt találtak, melyekben gránátok, rakéták, robbanóanyagok és nagy mennyiségű fegyver volt.

Bele akarják rángatni az UNRWA-t is. Az izraeli katonai szóvivők szerint a segélyszervezet irodáiban olyan dokumentumokra leltek, melyek arra utaltak, hogy az irodákat a Hamász fegyveresei is használták. Úgy vélik, az UNRWA dolgozóinak tudniuk kellett róla, hogy a Hamász alagutat ás alattuk, sőt a Hamász föld alatti infrastruktúráját is az ENSZ épületétől lefelé vezető elektromos kábelek látták el árammal.

Az izraeli katonák megérkezése előtt az UNRWA számítógépeit elvitték, elvágták a térfigyelő kamerák kábeleit, és törölték az azokhoz kapcsolódó adatokat, a hadsereg szerint azért, hogy elrejtsék a Hamász és az ENSZ palesztin segélyszervezetének együttműködését. Az UNRWA vezetése tagadja ezt a kapcsolatot.

(MTI nyomán)