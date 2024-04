Háború :: 2024. április 15. 21:43 ::

Döntött az izraeli kormány: jön a válaszcsapás Irán ellen

Hétfő délután harmadszor is összeült az izraeli hadi kormány, és úgy tudni, végleges döntést hoztak arról, hogy válaszcsapást adnak Iránnak a szombat éjjeli támadásra.

Eredetileg úgy volt, hogy az izraeli kormány akár már aznap délután is dönthet a válaszlépésekről. Ez a döntés végül nem született meg vasárnap, így azóta is Izraelen volt a világ szeme.

A Sky News arról számolt be nemrég, hogy az izraeli hadi kormány hétfő délután megtartotta a harmadik ülését is az iráni támadás óta, és döntöttek arról, hogy választ adnak Irán támadására. Ezt az izraeli hadsereg (IDF) vezérkari főnöke is megerősítette. A helyi sajtóban megjelent cikkek szerint a hadi kormány olyan válaszcsapásról döntött, amely valós károkat okoz Iránnak anélkül, hogy regionális háborút robbantana ki.

A Sky News azt is megjegyezte, hogy Izrael a válaszlépést az Egyesült Államokkal is koordinálja (bár az amerikaiak korábban közölték, nem vesznek részt ebben).

Erőteljes válaszcsapás, órákon belül bekövetkezhet

Az információt megerősítette többek között az izraeli 12-es tévécsatorna is, amely – a The Times of Israel szerint – saját értesülései alapján arról számolt be nemrég, hogy a hadi kormány úgy döntött, „tisztán és erőteljesen” visszavágnak Iránnak egy válaszlépéssel. Ennek célja az lesz, hogy jelezzék, Izrael „nem hagyja, hogy ilyen mértékű, ellene indított támadás reakció nélkül maradjon”.

A válaszlépés célja az is, hogy Izrael világossá tegye, nem hagyják büntetlenül, hogy az irániak válaszcsapással reagáljanak minden izraeli támadásra – beleértve ebbe azt a damaszkuszi bombázást, amely az iráni támadás előzménye volt.

A The Times of Israel szerint egyes jelentésekben már azt is felvetették, hogy a hadi kormány döntése után akár már hétfőn is sor kerülhet a csapásra.

Mindeközben az Axios hírportál nemrég jelentette, hogy Joáv Gallant izraeli védelmi miniszter egy vasárnapi telefonhívás alatt azt közölte Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel, annak fényében, hogy Irán ballisztikus rakétákat is bevetett az akcióban, „nincs más választásuk”, minthogy válaszoljanak arra.

Gallant azon a beszélgetésen is visszautalt a damaszkuszi esetre, leszögezve, „Izrael nem fogad el olyan egyenletet, amelyben Irán közvetlen támadással válaszol minden alkalommal, amikor Izrael szíriai célpontokat támad”.

Ezeket a forgatókönyveket tekintették át



A 12-es csatorna szerint a hadi kormány több lehetséges forgatókönyvet is megtárgyalt a válaszcsapásnál. Erről a The Wall Street Journal közölte egy hétfői cikkben, hogy a kibertámadás lehetősége is felvetődött; valamint az is, hogy célzott támadásokat hajtanak végre „kulcsfontosságú állami tulajdonú létesítmények” ellen – így például az iráni olajipari infrastruktúrával szemben; hogy az iráni nukleáris programban részt vevő személyeket, intézményeket célozzák meg; vagy az is, hogy az Irán által támogatott fegyveresekre (Hamász, Hezbollah, a jemeni húszi lázadók) csapnak le.

Szakértők szerint ezek közül a nukleáris létesítmények megcélzása valószínűtlen, mivel ahhoz az Egyesült Államok katonai és pénzügyi támogatására is szükségük lenne, amit nem kapnának meg.

Az izraeli hadsereg szóvivője többfrontos háborúról beszélt

Daniel Hagari, az IDF szóvivője hétfő este egy sajtókonferencián a The Times of Israel szerint azt mondta: „többfrontos háborúban állunk. A fenyegetések változó mértékűek és gyakoriságúak.”