Háború :: 2024. május 24. 15:02 ::

Reuters: Putyin szívesen lezárná a háborút a jelenlegi frontvonalak mentén

Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó tűzszünetet kötni Ukrajnában a jelenlegi frontvonalak mentén – közölte exkluzív információként, több magas beosztású orosz tisztviselőre hivatkozva pénteken a Reuters. A hírügynökség forrásai szerint az orosz elnök arra használná ki a mostani fronthelyzetet, hogy lezárja a háborút.

A Reutersnek négy, névtelenséget kérő orosz tisztviselő beszélt arról, hogy Vlagyimir Putyin a jelenlegi frontvonalak mentén hajlandó lenne tűzszüneti tárgyalást kezdeni Ukrajnával. Ugyanakkor azt is hozzátették: az orosz elnök kész folytatni a harcot, ha „Kijev és a Nyugat” nem válaszol neki.

Putyin képes harcolni, ameddig csak kell, de kész a tűzszünetre is, a háború befagyasztására

– mondta a Reuters forrásainak egyike, aki személyes munkatársa volt az orosz elnöknek, és most is rálátással bír a Kremlben folyó, legmagasabb szintű beszélgetésekre.



Fotó: Gavril Grigorov / Sputnik / Reuters

A négyből három forrás azt is megemlítette, hogy Putyin a tanácsadóival folytatott, zárt körű beszélgetéseken csalódottságának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a Nyugat és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerinte megpróbálják meggátolni a béketárgyalásokat.

A hírügynökség azt is megjegyzi, hogy az új orosz védelmi miniszter, Andrej Belouszov kinevezését sokan az elhúzódó háború jeleként értékelték. Eközben az oroszok szempontjából kedvezően alakultak a hadicselekmények is: az utóbbi hónapokban az orosz csapatok többször is előre tudtak nyomulni a front különböző szakaszain. (alig két hete megindult egy jelentős offenzíva Ukrajna második legnagyobb városánál, Harkivnál. A városnál az utóbbi napokban is intenzív harcok zajlottak).

A tisztviselők szerint Putyin – a fentiek ellenére, illetve annak is dacára, hogy márciusban újabb hat évre elnökké választották – arra használná ki a jelenlegi helyzetet, hogy lezárja a háborút. Két tisztviselő szerint a Kremlben zajló beszélgetésekből az is kiderült, hogy miért.

Ők azt mondták:

az orosz elnök azon a véleményen van, hogy a háborúban eddig elért eredmények elégségesek ahhoz, hogy győzelemként adják el a történteket az orsosz népnek.

A hírügynökség ezzel kapcsolatban összesen öt olyan orosz tisztviselővel beszélt, akik Putyinnal dolgoznak vagy dolgoztak együtt magas szinten, a politikai és üzleti életben. Az ötödik forrás nem kommentálta az ügyet.

A Reuters megkérdezte Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt is, aki azzal válaszolt: az orosz elnök korábban is utalt arra, hogy kész a párbeszédre. A lehetséges tárgyalásokkal kapcsolatban kérdéseket küldtek az ukrán külügyminiszternek (Dmitro Kuleba) és a védelmi miniszternek (Rusztem Umerov) is, de ők nem válaszoltak.

KIjevben nem örülnek a hírnek, szerintük csak időt nyernének az oroszok

„Ez egyáltalán nem igaz! Putyin és biztonsági szolgálatai egyszerűen csak időt próbálnak nyerni, és lassítani a NATO, az USA és az Európai Unió Ukrajnának nyújtott támogatását, amely az utóbbi időben felerősödött” – írta Anton Gerascsenko, ukrán belügyminiszter-helyettes az X-oldalán.

Ennek az a célja, hogy a közvéleményt formálják a harcok beszüntetésére és a tárgyalásokra való állítólagos készségről

– fogalmazott.

„Ezzel egyidejűleg Putyin megerősíti katonai blokkját, az egész országot katonai sínekre tereli, és erősíti a hadiipari komplexumot” – tette hozzá.

Mint írta, az orosz védelmi minisztériumban, a hadseregben és a hatalmi blokkban „erőteljes konfrontáció” kezdődött, ami annak köszönhető, hogy Putyin tisztogatásokba kezdett. Szerinte erre az időszakra Putyinnak egy kis szünetre van szüksége a stabilizációhoz, vagy inkább a nemkívánatosak eltüntetéséhez, de semmi többre.

„Nem hajlandó lemondani az Ukrajnával kapcsolatos terveit! A célja Ukrajna függetlenségének a megsemmisítése! – zárta sorait az ukrán belügyminiszter-helyettes.

Some anonymous Reuters sources claim Putin is allegedly ready to "freeze" the war: "Russian President Vladimir Putin is ready to halt the war in Ukraine with a negotiated ceasefire that recognises the current battlefield lines, four Russian sources told Reuters."



Here is a link… — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 24, 2024

Nyugaton arról beszélnek a mai napig, hogy Putyin nem áll készen a békére

A hadviselő felek legutóbb a háború első hónapjaiban, 2022-ben folytattak érdemi tárgyalásokat fegyvernyugvásról. A 2022-es tárgyalások után tavaly év végén is voltak óvatosabb tapogatózások a felek közt – bár akkor az oroszok nem az ukránoknál próbálkoztak, hanem az amerikaiaknál. Ezekről szintén a Reuters számolt be utóbb, és közlésük szerint akkor az Egyesült Államok arra hivatkozva utasította el a megkereséseket, hogy Ukrajna részvétele nélkül nem hajlandóak tárgyalni.

Amerikai részről egyébiránt az előző héten is napvilágot látott egy olyan jelentés, amelyben az állt, hogy a hadviselő felek hamarosan elmozdulhatnak egy tárgyalásos tűzszünet felé, és befagyaszthatják a háborút egy koreai forgatókönyvhöz hasonlóan.

Amióta a 2023 nyarán indult ukrán ellenoffenzíva kudarcba fulladt, az orosz fél kevésbé tűnt érdekeltnek a békekötésben. Az elemzők, szakértők, vezető politikusok zöme úgy vélekedett: Putyin a mostani katonai-geopolitikai helyzetben nem kötne békét.

A politikusok közül Emmanuel Macron francia elnök épp a minap fogalmazott meg egy ilyen véleményt. Az államfő a CNBC-nek adott nagyinterjúban arról beszélt, hogy a párizsi olimpia idején lehetne tárgyalni egy fegyverszünetről, de szerinte az orosz elnök egyáltalán nem hajlandó erre. Putyinra és az orosz vezetésre utalva úgy fogalmazott:

Azt mondják, hogy »nem, nem állok készen«. Szóval a világon mindenki számára világos. Ő [Putyin – Index szerk.] az, aki úgy döntött, hogy elindítja ezt a háborút, és nem áll készen a békére.

A Reuters által közölt információkra egyelőre nem érkezett érdemi reakció ukrán vagy amerikai vezető tisztviselők részéről – holott egyes nyugati elemzők is úgy vélekedtek az utóbbi hónapokban, hogy Ukrajna is a fegyverszünetben lenne érdekelt most.

(Index)

Kapcsolódó: