Natalija Moszejcsuk műsorvezető megkérdezte Arahamijától, hogy miért szakadtak meg a Belaruszban, majd a törökországi Isztambulban zajló béketárgyalások 2022 tavaszán, azaz a háború elején. A frakcióvezető erre elismerte:

„Oroszország célja az volt, hogy rábírjon minket a semlegesség elfogadására. Ez volt a számukra a fő: hajlandók lettek volna befejezni a háborút, ha elfogadjuk a semlegességet úgy, ahogy azt egykor Finnország tette. És ha kötelezettséget vállalunk arra, hogy nem fogunk belépni a NATO-ba” – mondta Arahamija. A műsorvezető hitetlenkedő kérdésére, hogy valóban ez volt-e az egyetlen pont, a frakcióvezető megerősítette: valóban

a „nácimentesítésről” és egyebekről.

Arahamija a műsorban emellett arról is beszélt: Oroszország bármikor kész volna tárgyalni velük a békéről. „Oroszország azonnal leülne a tárgyalóasztalhoz. Amint odahívjuk őket, másnap már ott ülnének”. Szerinte ennek az az oka, hogy az oroszok tudják: „amint elterjed a hír arról, hogy Ukrajna leült tárgyalni, minden szállítmány, amely így is késik, tovább »késne«”. Zelenszkij frakcióvezetője emellett arról is beszélt, hogy a jövő évben Ukrajnában semmilyen választás nem lesz , sem parlamenti, sem önkormányzati, sem elnöki, mert „senki sem kényszerít erre minket”.