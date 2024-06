Háború :: 2024. június 20. 12:31 ::

Izraeli légicsapásban megöltek egy Hamász-parancsnokot

Az izraeli hadsereg szóvivője csütörtökön bejelentette, hogy az izraeli légierő a Gázai övezet északi részén végrehajtott célzott légicsapással megölte a palesztin Nohba erők egyik parancsnokát, aki részt vett az izraeliek elleni tavaly októberi mészárlásban.

A jelentés szerint a légierő a Gázai övezet északi részén fekvő Bét-Hanún városban ölte meg az övezetet irányító Hamász fegyveres szárnyához tartozó Nohba egyik parancsnokát, Ahmed Hasszán Szalmi asz-Szuarkát. Az október 7-i támadásban betöltött irányító szerepe mellett ő vezette Bét-Hanún térségében a szárazföldi hadműveletben részt vevő izraeli erők elleni harcokat.

A hadsereg azt is közölte, hogy erői tovább tevékenykednek a Gázai övezetben, benne a déli Rafah város környékén, ahol több Hamász-fegyverest megöltek.

Tűzpárbajról számolt be a szóvivő a másik palesztin területen, Ciszjordániában fekvő Dzsenínben is, ahová közlése szerint csütörtök reggel nagy erőkkel vonultak be izraeli katonák.

Michael Malchieli vallásügyi miniszter egy szerda esti nyilatkozatban kijelentette: Izrael jelenleg "a nagyobb északi dolgokra készül fel".

Daniel Hagari, a hadsereg szóvivője a 13-as tévécsatornának szerdán adott interjújában kijelentette , hogy "a Hamász megsemmisítése, felszámolása egyszerűen szemfényvesztés" a közvélemény felé. Leszögezte, hogy "a Hamász meggyengítésének módja egy új kormány létrehozása a Gázai övezetben".

Csütörtök reggel a túszok családjai, valamint a visszatérésükért és a gázai tűzszünetért küzdő aktivisták leállították a forgalmat, és gumiabroncsokat égettek Izrael számos legfontosabb főútjain, köztük Tel-Aviv legfontosabb útján, az Ajalonon, valamint Benjámin Netanjahu tengerparti villájánál, Cezareánál. A rendőrség őrizetbe vett öt abroncsokat égető tiltakozót a 6-os főúton.

(MTI nyomán)