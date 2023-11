Extra, Videók :: 2023. november 9. 22:48 ::

"Arról szól a Győzike-történet, hogy a stadionokat elcigányosítsa a Fidesz" - nyilatkozták a TV2-nek, a riporter sírva menekült

Szürreális jelenetek játszódtak le a TV2 Tények kamerái előtt: a kormánypárti szennycsatorna egyik szennyriportere, Dienes Petra a saját riportalanya előtt bőgte el magát egy rosszul sikerült interjú után.

A Tények riporternője a Curtis vs Győzike-ügyről szeretett volna egy anyagot forgatni a kedd esti hírműsorba. Mint emlékezetes, Gáspár Győző, a Fidesz új díszcigánya a legutóbbi Ferencváros-Újpest mérkőzésen a Groupama Aréna VIP-páholyából egy "Lila Majmok" sállal provokálta az újpesti szurkolókat, amiből - a megrendelők szándékainak megfelelően - országos bulvárhír lett. Aztán erre bekommentelt Curtis, hogy Győzike egy patkány, mire Győzike feljelentéssel fenyegette meg Curtist (amiből persze nem lett semmi). Bulvármocsok a javából - de arra, hogy egyébként egy teltházas, színvonalas és kifejezetten izgalmas rangadót játszott a két fővárosi klub, már szinte senki nem is emlékszik, hiszen a bulvármédia gondoskodott róla, hogy a pályán és a lelátón történtek helyett mindenki Győzikével foglalkozzon. Egymást érték a cikkek, a mémek és a kommentek a témában - erre a vonatra szeretett volna felszállni a TV2 riporternője azzal, hogy még egy bőrt húz le az ügyről: ezúttal olyan szurkolókat megszólaltatva, akik - a Győzike-projektet kitalálók szándékainak megfelelően - tovább tudják görgetni a teljesen méltatlan és színvonaltalan ügyet.

Dienes Petra egy olyan Újpest-szurkolót keresett interjúalanynak, aki biodíszletként szolgálta volna ki azt a narratívát, amit a bulvármédia az elmúlt hetekben az ügyből kerekített. Valami olyasmit akart volna kihozni az interjúból, hogy az Újpest-szurkolók mennyire fel vannak háborodva Győzikén, és majd jól odamondanak neki valamit, meg hogy ők ebben a "csatában" Curtis mögött állnak. Nagyot akart szakítani, de sírás lett a vége, mely könnyen a médiakarrierjének a végét is jelentheti.

Dienes Petra ugyanis azt találta ki, hogy Szabó Balázs független újpesti önkormányzati képviselőt, ismert Újpest-szurkolót szólaltatja meg a témában. Az újpesti képviselő gyakran szólal fel az Újpest FC-t és a szurkolókat érintő ügyekben, ráadásul a nevét és az arcát is mindig vállalja, úgyhogy egyből igent mondott a megkeresésre.

Mivel az anyag az aznap esti híradóba kellett (volna), a stáb kora délután autóba pattant, és Dunakeszin, a helyi ereklyés országzászlónál találkozott Szabóval. Dienes már a parkolóban elkezdte eligazítani riportalanyát arról, hogy mit szeretne, és főleg mit nem szeretne hallani tőle. Például nem szeretné, ha Szabó politizálna, mivel hogy ugye "Curtis is, meg Győzike is fideszes", meg hát ugye a TV2 is az. "De ugye nem vagy ellenzéki?!" - kérdezte Szabót a riporter, majd azzal folytatta:

arról sem szabad beszélni, hogy Győzike amúgy egyébként cigány.

Végül abban maradtak, hogy Szabó elmondja a gondolatait és majd a szerkesztők eldöntik, mi kerül belőle adásba.

Szabó Balázs, mielőtt a kamera elé állt volna, átadta saját mobiltelefonját az egyik operatőrnek, és megkérte őt, hogy rögzítse a teljes beszélgetést. Ezt követően elkezdődött az interjú, amiben Szabó higgadtan és tárgyilagosan kezdte el kifejteni a véleményét a Győzike-ügyről. Csak hát Dienes Petra és a TV2 nem ezért jött.

"De miért forgatja a szemét, asszonyom?"

Szabó elmondta, hogy az egész Győzike-cirkuszt egy politikai megrendelésre gyártott politikai terméknek tartja, és hogy véleménye szerint Győzikét a Ferencváros és a Fidesz vezetői bízták meg azzal, hogy a Fradi-meccseken rendszeresen pojácáskodjon. Szabó többször elmondta, hogy Győzike politika feladatot hajt végre akkor, amikor Fradi-meccsre jár, és pontosan ugyanúgy nem önszántából jár oda sem, mint ahogy azt sem magától találta ki, hogy a Békementen részt vesz. Az újpesti képviselő véleménye szerint Győzike feladatot teljesít, és arra használják fel a megbízói, hogy a magyar stadionokat és a magyar lelátókat az ő segítségével cigányosítsák el. Ez persze már sok volt a riporternőnek, aki az interjúalanya válaszaival látványosan elégedetlenkedni kezdett, sóhajtozva és grimaszolva. Ezen a ponton kérdezte meg Szabó képviselő tőle, hogy "de miért forgatja a szemét asszonyom?!".

Innentől az interjú érdemi része véget ért, Dienes Petra kevesebb mint két perc elteltével egy gúnyos "köszönjük szépen az interjút" mondattal berekesztette a beszélgetést. Majd megkezdődött a teljes borulás.

Dienes felszólította a képviselőt, hogy törölje a telefonjáról a készülékkel felvett anyagot, majd mikor Szabó Balázs közölte, hogy ő politikusként és politológusként egyaránt nyilvános közszereplést végez, amikor a televíziónak nyilatkozik, akkor a riporternő magabiztosan kezdte hangoztatni magáról, hogy márpedig ő nem számít közszereplőnek. Ezen egy darabig elvitatkoztak a felek, majd Dienes megjegyzést tett a képviselőre, hogy "én egy Újpest-szurkolóval jöttem ide interjút készíteni" - mintha Szabó egyébként nem lenne az. Szabó elmondta, hogy gyerekkora óta Újpest-szurkoló, és tagja az Ultras Újpestnek, tehát teljes mértékben megfelel a kritériumoknak.

"Nem a Fidesznek a stadionépítéséről jöttem interjút készíteni"

Dienes ekkor bedobta a Csubakka-védelmet : kijelentette, hogy ő nem a Fidesz stadionépítéseiről jött beszélgetni. Mintha a stadionépítések egyáltalán - akár csak egy mondat erejéig is - szóba kerültek volna. Szabó elmondta, hogy szó sem volt a beszélgetés során stadionépítésekről, de megnyugtatta Dienest, hogy egyébként egyetért azzal, hogy sok stadion épült az országban, legfeljebb azért csalódott, mert pont Újpesten nem épült új stadion.

"Jó, akkor felhívom a Gábort"

Dienes továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy a felvételt törölje le Szabó a telefonjáról, majd a sokadik eredménytelen kísérlete után felhívta a felettesét, "a Gábort".

"Ezt nem hiszem el, hogy komolyan levideóznak engem" - értetlenkedett tovább a kamerától ekkora már teljesen megrémült "tévésztár", majd elvonult, hogy telefonáljon. A Gáborral.

"A TV2 majd beperli, azt kész" - bökte oda foghegyről az egyik operatőr, arra célozva, hogy ha Szabó nem törli ki a felvételt, akkor bírósági perre számíthat majd. Érdekes hozzáállás a TV2 nívódíjas hírigazgatóságának dolgozójától.

Pár perccel később azonban szipogás és női sírás hangja hallatszott ki az ereklyés országzászló mögül: Dienes Petra feketeöves szennyújságíró elbőgte magát. "Itt videózik", "jön utánam és videózik" - panaszolta telefonon keresztül az ismeretlen Gábornak, majd elmenekült a saját riportalanya elől. A stáb beült a céges kocsiba, és elhajtottak a helyszínről. Teljes összeomlás és kompromittálódás.

Egyébként rosszul tudja a kishölgy - a tévériporterek közszereplők

A Ptk. 2:48 §-a szerint "(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén". Jelen esetben az újpesti képviselő egyértelműen nyilvános közéleti szereplést végzett, amikor kamera elé állt, és a kialakult bírói gyakorlat szerint ilyenkor mindenről és minden jelenlévőről korlátozás nélkül készíthet felvételt az illető.

Az Alkotmánybíróság 2018-as értelmezése szerint "jellemzően nem az a meghatározó szempont, hogy az érintettnek mi a státusza, hanem az, hogy a közügyeket érintő nyilvános vitában önkéntes elhatározása folytán vált-e a közélet alakítójává". Az Ab leírja, hogy a megváltozott társadalmi viszonyok, különösen a telekommunikáció terjedése révén a közszereplői kör egyre szélesedik, aminek eredményeképp olyan személyeknek is lehetősége nyílik egy-egy közéleti vita aktív alakítójává válni, akik korábban – státuszuk alapján – nem minősültek közszereplőnek. Ezek a személyek az ún. kivételes közszereplők. Külön ki kell emelni az ún. médiaszereplőket, azaz a médiában tevékenykedő, széles körben ismert személyek, akik a különböző közéleti vitákban véleményformáló hatással léphetnek fel, megalapozva a közszereplői minőségük elismerését.

Dienes Petra már több éve a TV2 Tények műsorának a szerkesztő-riportere - rutinos bulvárújságírónak számít az ún. "szakmában". Egy országos kereskedelmi televízió főműsoridőben sugárzott hírműsorának készít tartalmat, melyet magyarok százezrei, milliói néznek határon innen és túl. Munkáját önkéntes elhatározás alapján végzi, társadalmi kérdésekről, közérdeklődésre számot tartó közügyekről tájékoztatja a közvéleményt, ezáltal formálja is a nyilvánosságot. A közszereplői státusz gyakorlatilag minden pontját kimeríti.

"Nyári gyerekek a Balaton-parton"

Dienes Petra közszereplői státuszát az Origó tavaly novemberi Ismert nővel csókolózott a frissen elvált magyar énekes című cikke is alátámasztja, mely szerint "a Kelemen Kabátban énekese, Horváth Boldizsár túl van egy eleinte titkolt váláson, új klipjében pedig Dienes Petra exmodellel, a Tények Plusz riporterével alkotnak egy párt: nemcsak kézen fogva sétálnak és ölelkeznek, de csókolóznak is a kamera előtt."

A sírós riporternő tavaly ősszel a Kelemen Kabátban Nem tudom című videóklipjében főszerepet is vállalt (a videóban perceken át vonaglik párja oldalán), amelyet mindmáig közel négyszázezren láttak.

A sztori utóélete

A TV2 egyik munkatársa szerint Dienes Petra Dunakeszitől Zuglóig végig bőgött hazafelé az autóban, így nem csoda, hogy az aznap esti híradónak szánt műsor végül nem készült el - így természetesen Szabó Balázs nyilatkozata sem került adásba.

Másnap a TV2 Hírigazgatóságának munkatársai az Újpest 1885 Szurkolói Klubot megkeresve próbáltak nyomást gyakorolni Szabó Balázsra, hogy ne hozza nyilvánosságra a botrányos ügyet, cserébe felajánlottak egy másik műsorban való szereplési lehetőséget egy másik újpesti szurkolónak, melyet az újpesti ultrák vezetői természetesen visszautasítottak.