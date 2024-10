Háború :: 2024. október 17. 18:10 ::

Bild: Ukrajna megzsarolta a Nyugatot, hogy atomfegyvert állítanak elő, ha nem csatlakozhatnak a NATO-hoz

Ukrajna néhány héten belül atomfegyvereket állíthat elő, amennyiben Oroszország úgy dönt, hogy megkísérel egy újabb offenzívát a főváros, Kijev ellen – mondta egy magas beosztású ukrán tisztviselő a német Bild beszámolója szerint. A lap szerint ehhez köthetők Volodimir Zelenszkij csütörtöki mondatai is, amelyek az Európai Tanács csúcstalálkozóján hangzottak el.



Fotó: Ludovic Marin / AFP / Getty Images

Az elnök a felszólalás alatt szót ejtett arról is, hogy Ukrajna NATO-csatlakozását illetően több külföldi vezető politikussal is egyeztetett, köztük Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölttel is. Mint mondta, Trumpnak felvázolta azt, hogy Ukrajnának vagy atomfegyverek kellenek, hogy el tudja rettenteni Oroszországot a további támadásoktól, vagy pedig NATO-tagság (de, mint mondta, Ukrajna a NATO mellett döntött).

A Bild Zelenszkij fenti mondataival hozta összefüggésbe azt, amit egy magas beosztású ukrán tisztviselő mondott egy korábbi, zárt körű találkozón. A német lap információi szerint ez a tisztviselő közölte a nyugati partnerekkel: a Nyugatnak nem szabad azt hinnie, hogy Kijev eltűr egy második (a háború elején látott támadáshoz hasonló) orosz offenzívát a főváros ellen

és mielőtt ez megtörténne, Ukrajna újraépíti nukleáris fegyverarzenálját, amelyről az 1990-es évek eleje óta önként lemondott.

Mint a lap emlékeztetett, Ukrajna 2001-ben szerelte le az utolsó atomfegyverét. A tisztviselő ugyanakkor azt mondta a zárt ülésen, hogy

megvan az anyag, megvan a tudás. Ha a parancsot kiadják, csak néhány hétre lesz szükségünk az első bombához.

Az ukrán tisztviselő – a német lap szerint – ezután hozzátette még azt is: a Nyugatnak

kevesebbet kellene gondolnia Oroszország vörös vonalaira, és többet a mi vörös vonalainkra.

A Bild szerint ezzel együtt nyernek értelmet Zelenszkij csütörtöki mondatai is. Az ukrajnai zsidó vezető ugyanakkor azt mondta: az atomfegyverek helyett a NATO-tagságot választanák az ország biztonságának garantálásához.

Az ukrán vezető konkrétan úgy fogalmazott a Jevropejszka Pravda tudósítása szerint: „Melyik nagy ország szenvedett az atomhatalmak közül? Mindegyikük? Nem, csakis Ukrajna. Ki mondott le az atomfegyverekről? Mindegyikük? Egyedül Ukrajna. Ki harcol ma? Ukrajna.”

– Így működik ez nálunk, tehát mi a megoldás? Vagy az, hogy Ukrajnának lesznek atomfegyverei, és akkor az a mi védelmünk. Vagy valamilyen szövetségünk lesz. A NATO-n kívül ma nem ismerünk hatékony szövetségeket – mondta Zelenszkij csütörtökön.