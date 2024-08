Háború, Zsidóbűnözés :: 2024. augusztus 26. 14:32 ::

Roger Water: "Mészárlás fényes nappal a nyugati világ beleegyezésével, sőt támogatásával"

„Mészárlás folyik fényes nappal, a végrehajtói pedig amerikaiak, britek, franciák, hollandok… mindez világosan látható, de nem fogunk beletörődni” – jelentette ki a Pink Floyd együttes legendás társalapítója, Roger Waters a Palestine Deep Dive elnevezésű médiaplatformnak nyilatkozva. Mint mondta, „felfoghatatlan”, hogy a világ vezető politikusai „megengedik, sőt támogatják, elősegítik a népirtást”, amelyet Izrael folytat a gázai palesztinok ellen. A neves zeneszerző, gitáros és énekes nem az első alkalommal emeli fel a szavát a Gázai övezetben zajló öldökléssel szemben, amely többek között a magyarországi politikai osztályt és médiáját ugyancsak a legteljesebb mértékben hidegen hagyja. (Ha nem éppen örvendeznek neki.)

A gázai palesztinok borzalmas szenvedéseivel kapcsolatban a nyugati világban tapasztalható érzéketlenség és közömbösség George Orwell nevezetes regényét juttatja a neves énekes eszébe: „A Big Brother eddig győzelemre áll. 1984-ben vagyunk. Létezik az Igazság Minisztériuma, ami nem más, mint a fősodratú média, amely semmi mást nem tesz, mint folyamatosan hazudik mindarról, ami a világban történik” – jelentette ki a Pink Floyd társalapítója. Mint mondta, a népet pedig „meggyőzi a propaganda arról, hogy fogadja el a népirtást és a folyamatos háborúskodást, az emberek tudatába pedig szép lassan bekúszik mindez”. „De nem lehet tovább tűrni. Teljességgel leleplezték magukat… és nem csak az (izraeli) kormányról van szó, mivel ezt az egészet Izrael népe is támogatja... Nem általánosságban a zsidókról beszélek, nem az számít, ki cselekszi ezt… mindennek semmi köze azt antiszemitizmushoz… az emberi jogokról van itt szó, mindez emberjogi kérdés, évek óta mondogatom ezt ” – nyomatékosította (és tette szalonképesebbé) álláspontját a 81 esztendős énekes (bár semmi valótlanságot nem állított), nem tágítva azonban attól, hogy az interjú során többször is leszögezze: „Ez nem háború. Ez népirtás.” A személye elleni éles támadások élét némi nácizással is igyekezett csökkenteni, mondván, a Gázában zajló mészárlás őt a varsói gettóban 1943-ban történt öldöklésre emlékezteti.

Ugyanakkor nem tehette meg, hogy hallgasson korunk egyik legnagyobb tabujáról: az izraeli lobbi létezéséről. A riporter feltette ugyanis számára a kérdést, vajon miért csak oly feltűnően kevés híresség, ismert személyiség meri felemelni a szavát a gázai genocídiummal szemben? Az énekes válaszában elmondta, hogy a zenei iparban vannak olyanok, akik négyszemközt kifejezik egyetértésüket az ő kiállásával és nézeteivel kapcsolatban. Ugyanakkor idézte az egyik „titkos támogatójának” szavait: „Megszólalnék, tiltakoznék én is, de kiba….tul félek, egy szempillantás alatt elvágják a karrierem. Az izraeli lobbi pillanatokon belül tönkre tud tenni”. A lobbi óriási hatalmának okait firtató kérdésre a Pink Floyd társalapítója annyit mondott: „Igen, ők uralják a Kongresszust is, a zenei ipart, de nem csak azt.” Az USA pedig a gázai mészárláshoz nyújtott jelentős segítség miatt a neves zenész szemében „bűnöző birodalom”, és mint kifejtette, „immár nem kérdés többé, ki a kutya és ki a farok, Izrael hoz meg minden döntést”. Csoda mindezek után, ha a nagyon „objektív” nyugati fősodratú média és annak hazai kormánypárti és ellenzéki leágazásai nem idézik a Pink Floyd híres énekesének a gázai mészárlással kapcsolatos nyilatkozatait?







Roger Waters nem hagyta szó nélkül az izraeli miniszterelnök beszédét, amely az amerikai Kongresszus két házának képviselői előtt hangzott el. "A Kongresszus nyilvános platformot biztosított 20 ezer gyermek élve eltemetésének ünnepléséhez. Szó szerint!" – jelentette ki. Az énekes hangsúlyozta, hogy a „genocídium zajlik tovább, egyelőre az elkövetők haja szála sem görbül, megússzák, azonban egy valamit nem tudnak megsemmisíteni: az emberi lelket." „Mert igenis van egy morális iránytű a világban, és a gonoszságért meg kell fizetni az árat" – szögezte le. Az interjú végén megjegyezte: attól tart, a Wikileaks alapítójának, Julian Assange-nak a letartóztatása is elriasztja mindazokat, akik szeretnék elmondani az igazságot. „De szeretném hinni, hogy mégsem így történik" – zárta a beszélgetést a Pink Floyd 81 esztendős legendás zenésze.

G.B.

(A szerző olvasónk.)

