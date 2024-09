Háború :: 2024. szeptember 18. 18:21 ::

Libanon már az izraeli katonai támadásra készül

Libanon előkészületeket tesz egy lehetséges izraeli katonai támadás ellen, miután az országban tömegesen felrobbantott személyhívókkal elkövetett, Izraelnek tulajdonított, összehangolt támadás során legalább tizenketten életüket vesztették és mintegy 2800-an megsebesültek, köztük a Hezbollah síita milícia számos tagja.



Sebesülteket szállítanak a zsidó terrortámadás után Bejrútban (fotó: Marwan Naamani/dpa)

"Áttekintettünk egy tervet több lehetséges forgatókönyvvel arra az esetre, ha átfogó izraeli katonai támadás érné az országot" - közölte szerdán Nasszer Jasszin, a libanoni kormány vészhelyzeti bizottságának vezetője az NNA állami hírügynökségnek nyilatkozva. A testület ülésén Nadzsib Mikáti ügyvivő miniszterelnök is részt vett.

Jasszin elmondta, hogy az oktatási minisztérium átadott egy listát csaknem száz olyan iskolaépülettel, amely szükségszállásként szolgálhat háború esetén.

A kormányzati adatok szerint a libanoni állami élelmiszerkészlet több mint három hónapra elegendő, ezenfelül egy 40 ezer tonna gabonát szállító teherhajó érkezését is várják. Emellett Bejrút felvette a kapcsolatot az ENSZ Élelmezési Világprogramjával (WFP) is 50 ezer élelmiszercsomag beszerzése végett.

Jasszin elmondta, hogy a tanácskozáson megvitatták a katasztrófavédelmi hatóság, a távközlési- és az úthálózat, a szállítmányozás és az egészségügyi ellátórendszer működéséhez szükséges logisztikai feltételeket egy esetleges izraeli támadás esetére.

A Libanonban jelentős befolyással bíró, Irán-barát Hezbollah Izraelt tette felelőssé a keddi tömeges robbanásért, és közölte, hogy a zsidó állam "méltó büntetést fog kapni gyilkos agressziójáért".

Maszúd Peszeskján iráni elnök a személyhívók összehangolt felrobbantását a Nyugat szégyenének nevezte a teheráni kormány szerdai ülését követően. Mint mondta, "a hanyatlás bizonyítéka, hogy olyan eszközöket, amelyek eredetileg az emberek jólétének és kényelmének elősegítését szolgálták, a terror és pusztítás eszközeként használnak fel".

Peszeskján mindenekelőtt Izrael szövetségesét, az Egyesült Államokat hibáztatta. A történtek szerinte azt mutatják, hogy "noha a nyugati államok, ezen belül az amerikai kormány azt állítják, fegyverszünetet akarnak a Gázai övezetben, valójában maradéktalanul támogatják a cionista rezsim bűntetteit".

A Hezbollah szerdán közölte, hogy izraeli tüzérségi állásokat támadott rakétákkal. A Teherán támogatását élvező libanoni milícia hozzátette, hogy nem hagy fel a Hamász támogatásával a Gázai övezetben.

Frissítés: walkie-talkie-k is robbannak, nemzetközi jogot sért a cionista terrorállam

Újabb kommunikációs készülékek robbantak fel szerdán Libanonban, legkevesebb kilenc halálos és legkevesebb háromszáz sebesült áldozatot követelve, miután az előző nap 12 ember meghalt, csaknem 2800 pedig megsebesült személyhívók felrobbanásában - közölte a libanoni egészségügyi minisztérium. A libanoni hírügynökség korábban még három halálesetről számolt be, amely az ország keleti részén található Bekaa-völgyben történt.

Szemtanúk szerint felrobbant több walkie-talkie az ország déli részének különböző pontjain és Bejrút déli peremkerületeiben is. Szúr (Türosz) kikötővárosból is jelentettek hasonló eseteket. Az egyik robbanás egy olyan ember temetésén történt, aki az előző nap halt meg egy hasonló robbanásban. Egy biztonsági forrás szerint - amelyet a Reuters hírügynökség idézett - több száz készülék robbant fel szerdán is.

A Libanonban jelentős befolyással rendelkező Hezbollah öt hónapja szerezte be a walkie-talkie-kat nagyjából egy időben azokkal a személyhívókkal, amelyekből az előző nap több ezer felrobbant - közölte egy biztonsági forrás. Egy magas rangú libanoni tisztségviselő és egy másik forrás is azt állította, hogy a Moszad izraeli külföldi hírszerző szolgálat helyezett el robbanóanyagot a készülékekben.

"Ennek az agressziónak meglesz a külön büntetése, illetve megtorlása" - hangoztatta Hasem Szefeiddín, a Hezbollah végrehajtó tanácsának elnöke egy temetésen. Szefeiddín úgy fogalmazott, hogy "új konfrontációra kell készülni az ellenséggel".

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa független vizsgálatot követelt szerdán a robbanások kivizsgálására. Türk hangsúlyozta, hogy több ezer személyhívó egyidejű felrobbantása anélkül, hogy tudni lehessen, hol és kinél vannak a készülékek, a nemzetközi emberi jogokat és feltehetőleg a nemzetközi humanitárius jogot is sérti.

"Független, alapos és átlátható vizsgálatra van szükség a tömeges robbanások körülményeinek kivizsgálására, valamint felelősségre kell vonni azokat, akik ezt elrendelték, illetve végrehajtották" - tette hozzá.

António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivőjén keresztül a lehető legnagyobb önmérsékletre intette az érdekelt feleket a helyzet további elmérgesedésének elkerülésére. Hangsúlyozta egyúttal, hogy nem szabad civil felhasználású tárgyakat fegyverként használni.

(MTI nyomán)

