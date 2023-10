Jelenleg is vannak magyar honvédek az izraeli-libanoni határ közelében – írta a hvg kérdésére a Honvédelmi Minisztérium. A katonák az ENSZ Libanoni Békefenntartó Missziójában egy ír-lengyel zászlóalj lengyel századának lengyel-magyar szakaszában teljesítenek szolgálatot.

"Feladatuk a megfigyelés, a járőrözés, az együttműködés a libanoni hadsereggel. Folyamatos kapcsolatban vagyunk velük" – írta válaszában a tárca.

Hogy magyar honvédek is tartózkodnak a térségben, az nem volt hétpecsétes titok, hiszen a HM saját honlapja, a honvedelem.hu is beszámolt a kiküldésükről, illetve arról is, hogy idén már a második váltásuk indult útnak a térségbe előbb szeptember 5-én, majd ugyanezen hónap végén. Ezen utóbbi cikkből az is kiderült, hogy a második turnusban tizenhat magyar katona utazott Libanonba, írja a lap, bár azt persze "elfelejtik" hozzátenni, hogy nem a hivatkozott szeptember 6-i cikk miatt érdeklődtek most a minisztériumnál, hanem azért, mert Novák Előd tegnap sajtótájékoztatón követelte honvédjeink hazahozatalát az izraeli határról.