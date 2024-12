Háború :: 2024. december 19. 09:21 ::

Szöuli hírszerzés: legkevesebb száz észak-koreai katona halt meg a kurszki régióban

Legkevesebb száz észak-koreai katona meghalt, és további csaknem ezer megsebesült az ukrán erőkkel szemben folytatott heves harcokban az oroszországi kurszki régióban - közölte egy dél-koreai parlamenti képviselő csütörtökön Szöulban.

Li Szongkven újságírók előtt azt mondta egy zárt ajtók mögött tartott parlamenti meghallgatás után: a dél-koreai hírszerzés értesülései szerint a súlyos veszteségek annak tudhatók be, hogy az észak-koreai csapatoknak nincs helyismeretük az oroszországi harctéren, illetve nincs tapasztalatuk sem a drónokkal folytatott hadviselésben. Hozzátette azt is, vannak arra utaló jelek, hogy Phenjan további katonák küldésére készül az ukrajnai háborúba, sőt Kim Dzsongun észak-koreai vezető maga akarja felügyelni ezeknek a különleges alakulatoknak a kiképzését, amelyek aztán már ukrán területen is harcolhatnának az orosz erők oldalán.

A dél-koreai hírszerzés szerint az orosz hadseregben többen panaszkodnak arra, hogy az észak-koreai katonák tapasztalatlanságuk miatt inkább terhet jelentenek.

Korábban ukrán és amerikai jelentések is napvilágra kerültek arról, hogy sok észak-koreai katona esett el a harcokban, és Oroszország nagy számban veti be őket a kurszki támadásokban.

(MTI)