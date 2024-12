Háború :: 2024. december 19. 17:40 ::

Zelenszkij: Putyin őrült, a világ legnagyobb nácija, aki a saját akváriumában él

Nem beszéltünk róla, de őszintén szólva azt hiszem, ez nem igazán komoly, amikor ukrán életekről tesznek különféle kezdeményezéseket, és a médiából értesülünk róluk – jelentette ki Orbán Viktor tűzszüneti javaslatáról Volodimir Zelenszkij. Az ukrajnai elnök az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozójának első részén vett részt, ami előtt Orbán Viktor a sajtónak is a karácsonyi tűzszünet ötletéről nyilatkozott.



Orbán Viktor, António Costa és Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács 2024. december 19-i találkozóján (fotó: Európai Unió Tanácsa)

Zelenszkij az RTL kérdésére elmondta: tiszteli a magyarokat az ukrán menekültek ellátása miatt, de Orbánnak tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását, nincs személyes felhatalmazása, hogy tárgyalásokat szervezzen, kicsit túl szoros a kapcsolata Putyinnal.

Őszintén szólva neki kicsit politikai PR-nak tűnik a hadifogolycsere. Már eddig is volt rá példa, és karácsonyiasan hangzik, hogy akkor is így tegyenek, de nincsenek ünnepi hangulatban, ő maga pedig szkeptikus. Ukrajna területén háborúznak, ezért a részvétele nélkül Zelenszkij szerint nem lehet tárgyalni semmiről.

Ha nem tudják, mi történik a tűzszünet után, csak befagyasztják a háborút. Természetesen ők is szeretnék befejezni, de stabil békét, biztonsági garanciákat akarnak, Oroszország viszont nem érdekelt ebben, és ezt már számtalanszor bemutatta, jelentette ki Zelenszkij.

Az elnök több partnerétől is megkérdezte: el tudja képzelni, hogy tűzszünetet kötnek, és hónapok múlva visszajön Putyin? Akkor mindenki veszíteni fog, aki ezt az alkut megkötötte. Valódi tervre, erős pozícióra van szükségük.

A gázszállítási szerződések év végén közelgő végéről Zelenszkij leszögezte: nem fogják azokat meghosszabbítani és továbbadni az orosz gázt, kivéve, ha csak a háború után fizetik ki az oroszoknak, nem fognak milliárdokat szerezni azoknak, akik ölik őket.

A tél miatt légvédelmi rakétarendszereket kért, hogy megvédhessék az elektromos hálózatot.

Fontosnak tartotta, hogy Európa hangja – az Egyesült Királyságot is beleértve – egységes legyen, és az USA-val is egységes maradjon. Az európai garanciák nem lesznek elegendők, a NATO-tól kell jönniük, magyarul az Egyesült Államokra is szükség van.

Nagyon örül, hogy az orosz hadsereg menekül Szíriából, a fronton harcoló észak-koreaiakkal együtt mutatja, mennyire gyenge Vlagyimir Putyin.

Nem tud észak-koreai hadifoglyokról, dokumentálták, hogy az elesetteket az oroszok vagy elégetik, vagy csak otthagyják a csatatéren.

„Üdv, Donald!” – üzeni majd az USA új elnökének a beiktatása után. Bízik benne, hogy Donald Trump az oldalukon fog állni, meg fogja érteni az álláspontját és segít nekik befejezni a háborút.

Putyin őrült, „és ezt szerintem ő maga is így gondolja”, szeret gyilkolni, az emberi életet semmire nem értékeli, ami mindenkire veszélyes.

„A világ legnagyobb nácija beszél Ukrajna nácitlanításáról”, egy öreg fantáziáló, aki a másik világban, a saját akváriumában él.

(Telex nyomán)