A donyecki Vovkove elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg a donyecki régióban lévő Vovkove települést - jelentette be kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előrenyomult.

Vlagyimir Rogov, az Új Régiók Integrációkoordinációs Tanácsának társelnöke a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a visszavonuló ukrán katonák a bányákban felrobbanják a járatokat, az igazgatósági épületeket és a műszaki dokumentációt, "felperzselt föld" fogadja az új közigazgatást.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók településeiről is jelentettek kedden tüzérségi és dróntámadást. Belgorodban egy civil megsebesült. A Voronyezs megyei Liszki járásban kedden sikerül elfojtani a nyílt lángokat egy olajtárolóban, amelyet csütörtökön és hétfőn is pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetek támadtak. Az oltáshoz a moszkvai, a lipecki és a tambovi régió is küldött tűzoltókat, a Liszki járásban rendkívüli állapotot vezettek be.

Az Ukrajnától jóval távolabb fekvő Kazany és Uljanovszk repülőterén drónveszély miatt kedden átmenetileg korlátozták a forgalmat, az Orenburg megyei Komarovszkij zárt település lakosait pedig reggel - megelőző intézkedéséként - felszólították, hogy vonuljanak óvóhelyre. Az orenburgi régiót legutóbb tavaly májusban érte dróntámadás.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a "Donyecki Népköztársaságban", az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolban őrizetbe vette az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnökségének (GUR) egyik kémjét, aki adatokat gyűjtött az orosz nemzeti gárda elhelyezkedéséről a régióban. A gyanúsított ellen, aki az eredeti ukrán állampolgárságát feladva orosz személyi iratokat kért és kapott, hazaárulás és kémkedés címén indult eljárás.

(MTI nyomán)