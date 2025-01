Háború :: 2025. január 24. 08:19 ::

Trump: ha az OPEC+ csökkentené az olajárakat, gyorsan véget lehetne vetni az ukrajnai háborúnak

Az amerikai elnök bírálta csütörtökön az olajexportőr országokat a világpiaci árak magas szintje miatt, amely - véleménye szerint - az ukrajnai háború megállítását is akadályozza.

A Davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott felszólalásában Donald Trump hibáztatta az OPEC+ tagokat, az olajexportáló országok kibővített, Oroszországot is magába foglaló csoportját, hogy az elmúlt három évben, az ukrajnai háború legnagyobb részében is magasan tartották a kőolaj világpiaci árát, ami az orosz gazdaság hajtómotorjaként működik. Hozzátette, hogy "ha az árak csökkennének, akkor az azonnal a háború végéhez vezetne", és azt is megjegyezte, hogy az OPEC+ is felelős azért, ami történik".

Trump egyben megerősítette szándékát a találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború mielőbbi lezárása érdekében. A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök a világgazdasági fórum egy panelbeszélgetésének keretében úgy fogalmazott, hogy "igazán szeretném, ha találkozni tudnék Putyin elnökkel hamarosan, és véget vetnék annak a háborúnak", hozzátéve, hogy "tényleg meg kell állítanunk azt a háborút".

Donald Trump videókapcsolaton keresztül, Washingtonból vett részt a Svájcban zajló hagyományos világgazdasági esemény programjában.

Felszólalásában egyben alacsony kamatokat sürgetett, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy a kőolajkitermelés növelése csökkentheti az inflációt, és utalt arra, hogy az infláció csökkenése magával hozhatja a kamatok mérséklődését is.

Az elnök közölte, hogy az Egyesült Államok "szinte azonnal" új erőművek építésébe is belekezd, mert szavai szerint a mesterséges intelligencia működéséhez szükséges adatközpontok miatt az amerikai villamosenergia-igény megduplázódik majd. Trump kedden jelentette be, hogy 4 év alatt 500 milliárd dollár beruházást hajtanak végre mesterséges intelligencia működéséhez szükséges adatközpontokba.

A Fehér Ház közleménye szerint Donald Trump csütörtökön telefonon egyeztetett az olajtermelő országokat tömörítő OPEC-et vezető Szaúd-Arábia trónörökösével, Mohamed bin Szalmánnal, aki egyben a közel-keleti monarchia miniszterelnöke is. A megbeszélésen szóba került a közel-keleti térség biztonságának és stabilitásának kérdése, a terrorizmus elleni küzdelem, valamint a két ország kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági együttműködésének lehetőségei. Trump elnökként tartott első hivatalos tárgyalása volt a szaúdi kormányfővel folytatott telefonos egyeztetés.

Az amerikai elnök csütörtöki programjában szintén szerepel telefonbeszélgetés - Salvador elnökével, Nayib Bukelével.

(MTI)