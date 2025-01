Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek többet kellett volna tennie egy békemegállapodás érdekében - mondta Donald Trump amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjú csütörtökön sugárzott második részében.

A hivatalba lépése alkalmából adott átfogó interjúban az ukrajnai háborús helyzettel kapcsolatban megállapította, hogy az ukránok egy náluk sokkal nagyobb ellenféllel harcolnak, ami bátorság, de emellett az Egyesült Államok dollármilliárdokat adott ehhez. A háborúnak azonnal véget kellene érnie - ismételte meg, és úgy vélte, hogy hivatali elődje, Joe Biden "szörnyű munkát végzett" abban, hogy engedte kitörni.

A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök azt is megjegyezte, hogy az ukrán erők felszereltsége elmarad az oroszokéhoz képest, ezért már korábban megegyezést kellett volna keresnie Kijevnek a rendezésre, ugyanakkor megismételte, hogy amennyiben Oroszország nem keresi a megállapodást akkor vámokkal, valamint "súlyos adókkal és szankciókkal" sújtja majd az orosz államot.

Donald Trump hozzátette, hogy "Zelenszkij most már megegyezést akar, mert már elege volt" a háborúból, amit soha nem lett volna szabad engednie, majd az ukrán elnökkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy "ő nem egy angyal".

Az interjúban Donald Trump elmondta, hogy hamarosan az Egyesült Államok is saját "szuper hiperszonikus rakétával" rendelkezik, és azt állította, hogy a fegyverre vonatkozó amerikai terveket orosz részről, Barack Obama elnökségének idején ellopták, és megvalósították.

Kínával szemben az Egyesült Államok legerőteljesebb eszköze a vám, amit a kelet-ázsiai versenytárs el akar kerülni - fejtette ki Donald Trump, és úgy fogalmazott, hogy 2024-ben az Egyesült Államok a saját ostoba kereskedelempolitikája miatt 1000 milliárd dollárt veszített.

Donald Trump hivatalba lépése után négy nappal, pénteken első országon belüli hivatalos útjára indul, és felkeresi Észak-Karolina állam tavaly ősszel hurrikán és árvíz által sújtott részét, majd Kaliforniában utazik, ahol az erdőtüzek által lerombolt Los Angeles-i térségben tesz látogatást.

Baráti beszélgetés után: tízszázalékos vám helyett megállapodás lehet

Habár pár napja még azt mondta, február 1-től általános, 10 százalékos vámtételt tervez bevezetni a Kínából érkező termékekre, ebből vélhetően nem lesz semmi, mert Donald Trump már arról beszélt egy csütörtök este megjelent interjúban, hogy szerinte létrejöhet egy kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államok és Kína között.

Trump kedden azt mondta, hogy túl sok fentanil érkezik Kínából Mexikón és Kanadán keresztül az Egyesült Államokba, és hogy a vámokkal való fenyegetés ráveheti Kínát arra, hogy ezt visszaszorítsák. „A minap Hszi kínai elnökkel is beszéltem erről. Azt mondtam, nem akarjuk, hogy ez a szar az országunkban legyen. Meg kell állítanunk. Arról beszélünk, hogy 10 százalékos vámot vetünk ki Kínára, ami azon alapul, hogy fentanilt küldenek Mexikóba és Kanadába” – mondta Trump.

Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi tanácsadója kedden kora reggel a CNBC-nek azt mondta, hogy Trump vámmal való fenyegetése arra irányult, hogy nyomást gyakoroljon Kanadára és Mexikóra, hogy „állítsák le az illegális migránsok és a tiltott kábítószerek bejutását az Egyesült Államokba”.

Röviddel a hétfői beiktatása után Trump arra utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy vizsgálják felül a meglévő kereskedelmi megállapodásokat, azonosítsák az amerikai kereskedelmi partnerek „tisztességtelen gyakorlatait”, és határozzák meg, hogyan lehetne létrehozni egy „külső adószolgálatot” a vámok beszedésére.

Donald Trump egyik fő választási ígérete volt, hogy óriási vámokat fog kivetni az Egyesült Államokba érkező külföldi árucikkekre, különösen a kínai termékekre. Első elnöki napján azonban nem vetett ki rögtön vámokat, azt ígérte, csak egy memorandumot tesz közzé, arra utasítva a szövetségi szerveket, hogy tanulmányozzák a kérdést.

Azonnal találkozna Putyinnal

Donald Trump szerint Oroszországnak "akarnia kell egy megállapodást" Ukrajnával - az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt a Fehér Házban csütörtökön.

Donald Trump újabb elnöki rendeleteinek aláírása közben újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy akár azonnal is találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. "Azt gondolom, hogy Oroszországnak akarnia kell, hogy megállapodjon, és talán akarnak is egyezséget kötni. Abból, amit hallok, azt gondolom, hogy Putyin szeretne látni engem. Amilyen hamar csak tudunk találkozunk. Én azonnal találkoznék" - fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy "minden egyes nap, amikor nem jön létre a találkozó, további katonák halnak meg a harcmezőn".

Azt is megállapította, hogy mindkét oldal nagyon sok katonát veszített, de Oroszország többet.

Szintén kérdésre válaszolva az elnök úgy vélte, hogy az ukrajnai háború lezárására Kínának is hatása lehet, mert Hszi Csin-ping elnöknek van hatalma Oroszország felett.

Donald Trump szintén csütörtökön, a Davosi Világgazdasági Fórum vitájához is hozzászólt videókapcsolaton keresztül, amelyben részben az ukrajnai háborúval kapcsolatban hibáztatta az OPEC+ tagokat, a kőolaj-kitermelő országok kibővített, Oroszországot is magába foglaló csoportját amiatt, hogy az elmúlt három évben, az ukrajnai háború legnagyobb részében is magasan tartották a kőolaj világpiaci árát, ami gazdasági motorként táplálta az orosz gazdaságot. Hozzátette, hogy "ha az árak csökkennének, akkor az azonnal a háború végéhez vezetne", és azt is megjegyezte, hogy az OPEC+ "bizonyos mértékben nagyon is felelős azért, a mi történik".