Zelenszkij állítólag visszadobta Trump ajánlatát - biztonsági garanciák nélkül nem adna ásványkincseket

Az "ukrán" elnök elutasította az amerikai javaslatot az ország ritkaföldfém-ásványkincseinek tulajdonba vételéről, és jobb feltételek mentén kíván tárgyalni. Volodimir Zelenszkij szeretné, ha az amerikai és európai biztonsági garanciákat közvetlenül kötnék az ásványkincsekről szóló megállapodáshoz, és más országok is részt vennének a természeti erőforrások jövőbeni kiaknázásában - jelentette a Financial Times.



Fotó: Reuters

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdai kijevi látogatása során tett javaslatot Zelenszkijnek az üzletre, amely szerint az Egyesült Államok az ukrán ritkaföldfém ásványkincsek mintegy 50 százalékát venné tulajdonba. Az ajánlat azt követően született, hogy Donald Trump felvetette: az USA-nak félbillió dollár értékű nyersanyaggal tartozik Ukrajna a háború sújtotta országnak nyújtott segítségért.

A tárgyalásokat ismerő források szerint Zelenszkij nem elégedett a jelenlegi ajánlattal. Egy magas rangú ukrán tisztviselő a Financial Timesnak nyilatkozva megerősítette: "megpróbálunk tárgyalni egy jobb megállapodásról".

Bessent kijevi látogatása során egy dokumentumot hozott, amelyet Trump azt szerette volna, ha Zelenszkij aláír. A pénzügyminiszter gazdasági megállapodásnak nevezte az egyezséget, amely szerinte "hosszú távú biztonsági pajzsot nyújtana minden ukrán számára" az orosz háború után.

Az ukrajnai fél azonban hiányolta a konkrét biztonsági garanciákat a javaslatból. Egy ukrán tisztviselő szerint

amikor megnéztük a részleteket, nem volt benne semmi a jövőbeli amerikai biztonsági garanciákról.

Bessent azzal érvelt, hogy az ásványkincsek lelőhelyeit biztosító amerikaiak puszta jelenléte elegendő lenne Moszkva elrettentéséhez.

A javaslat másik vitatott pontja, hogy New York lenne az a joghatóság, ahol az ásványkincsek feletti jogvitákat rendeznék. Zelenszkij a találkozó után újságíróknak elmondta, hogy megfontolják a javaslatot, de egyelőre nem írnak alá semmit. Végül azért sem írta alá a megállapodást, mert más országokat, köztük európai nemzeteket is be akar vonni az ásványkincsek bányászatába.

Az amerikai javaslat illeszkedik ahhoz a "győzelmi tervhez", amelyen Zelenszkij csapata tavaly nyár óta dolgozik a Trump-kormányzattal való kapcsolatok elmélyítése érdekében. Ukrajna több ezer milliárd dollárra becsült értékű értékes ásványkincsekkel rendelkezik, köztük lítiummal, titánnal és grafittal, amelyek kulcsfontosságúak a csúcstechnológiai termékek gyártásához. Ezen erőforrások közül azonban sok olyan területen található, amely orosz megszállás alatt áll, vagy fennáll a veszélye annak, hogy a Kreml előrenyomuló erői elfoglalják.