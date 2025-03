Háború :: 2025. március 17. 09:20 ::

"Pánik és összeomlás" Kurszkban - horrorfilmbe illő, katasztrofális visszavonulásról számoltak be az ukrán katonák

Az Oroszország kurszki régiójában harcoló ukrán katonák „horrorfilmbe illő” jelenetekről számoltak be, miközben visszavonultak a frontvonalról. A BBC több ukrán katonától is részletes beszámolót kapott, akik katasztrofális visszavonulásról, megsemmisített katonai felszerelésekről és az orosz drónok folyamatos támadásairól számoltak be.



Fotó: Getty Images

A BBC-nek öt ukrán katona nyilatkozott

Március 9-én az egyik katona, Volodimir Telegramon küldött üzenetet a BBC-nek, amelyben közölte, hogy még mindig a kurszki Szudzsában tartózkodik, ahol „pánik és a front összeomlása” tapasztalható. Elmondása szerint az ukrán csapatok próbálták elhagyni a területet, de az nappal lehetetlen, a katonai oszlopokat pedig drónokkal perzselték fel.



Orosz katona egy lerombolt kurszki településen (fotó: Reuters)

A katonák, a logisztika és a felszerelés mozgása egy fő útvonalra korlátozódott Szudzsa és Ukrajna Szumi régiója között.

Volodimir szerint egy hónappal ezelőtt még viszonylag biztonságosan lehetett közlekedni ezen az úton. Március 9-re azonban „minden az ellenség ellenőrzése alatt áll – drónok röpködnek éjjel-nappal. Egy perc alatt két-három drónt lehet látni. Ez nagyon sok” – mondta.

– Az összes logisztikánk itt van ezen az egy Szudzsa–Szumi autópályán. És mindenki tudta, hogy az oroszok megpróbálják majd elvágni. De ez megint váratlanul érte a parancsnokságunkat – fogalmazott.

(BBC - Index nyomán)