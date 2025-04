Háború :: 2025. április 14. 17:16 ::

Zelenszkij tíz Patriot légvédelmi rendszert vásárolna Amerikától - az európai adófizetők pénzéből, természetesen

Ukrajna hajlandó vásárolni az Egyesült Államoktól tíz Patriot légvédelmi rendszert 15 milliárd dollárért, európai partnerei pedig segítenének az ügylet finanszírozásában - jelentette ki Volodimir Zelenszkij egy amerikai tévéműsorban.

Az államfő a CBS amerikai televíziónak nyilatkozva kiemelte, hogy Ukrajna nem kapta meg azokat a további Patriot rendszereket, amelyeket a washingtoni NATO-csúcson megígértek neki. "Tiszteletben tartom az Egyesült Államok döntését, hogy nem adományoznak, és nem is adnak el nekünk ilyen rendszereket, mindazonáltal mi bármire nyitottak vagyunk, ez nem pénzkérdés" - mondta a vasárnap este sugárzott beszélgetésben. Szavai szerint egyes európai partnerek - amelyeket nem nevezett meg - hajlandók segíteni ezeknek a rendszereknek a megvásárlásában.

"Az Egyesült Államok viszont azt mondja, hogy jelenleg nincs lehetőség az adásvételre. Közben viszont elad ilyen rendszereket például Izraelnek. Nem azt mondom, hogy Izraelnek nincs szüksége rájuk, de ha partnerek vagyunk, akkor tényleg nem lehet lehetőséget találni Ukrajna támogatására önvédelmében?" - tette hozzá az elnök.

Zelenszkij elmondta, hogy felvázolt több különböző lehetőséget Donald Trump amerikai elnök számára. "Van a Patriot rendszer, önöknek sok van belőle, és önöknek van gyártási kapacitásuk is. Ukrajnát többféle módon lehet segíteni önvédelmében. Lehet egy olyan légvédelmi rendszerrel, amelynek darabja másfél milliárd dollárba kerül. Mi készen állunk legalább tíz ilyen rendszert megvásárolni, hogy bizonyos városok légterét lefedjük, városközpontokat, ahol sok ember gyűlik össze, vagyis kizárólag civilek védelmének céljára. Készek vagyunk kifizetni ezt a 15 milliárdot. Meg fogjuk találni ezt a pénzt, és mind kifizetjük" - fogadkozott. Emlékeztetett arra, hogy második lehetőségként a légvédelmi rendszerekre és a hozzájuk tartozó rakéták gyártására vonatkozó licenceket kért az Egyesült Államok jelenlegi és korábbi kormányától is. Megjegyezte, hogy a Közel-Keleten, Európában és Ázsiában is vannak olyan országok, amelyekben amerikai Patriot rendszerek vannak telepítve, de nincs háborús helyzet. Szerinte ezekből át lehetne adni néhányat Ukrajnának. "Még a bérlésre is készen állunk. Sokféle módja van annak, hogyan lehet ezt megoldani. Csak szándék kell hozzá" - összegezte Zelenszkij.

Az elnök már múlt pénteken a hazáját katonailag támogató Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport (UDCG) brüsszeli tanácskozásán jelezte, hogy az országnak még legalább tíz Patriot rendszerre lenne szüksége az orosz rakétatámadásokkal szemben, mert légvédelme még mindig nem elég erős. Trump pedig megígérte Zelenszkijnek egy múlt havi telefonbeszélgetésük alkalmával, hogy segít Ukrajnának további légvédelmi eszközök felkutatásában, elsősorban Európában.

Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter arról számolt be, hogy jelenleg más országokkal folytatnak tárgyalásokat egy újabb Patriot-rendszer beszerzéséről - fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda hírportál.

(MTI nyomán)