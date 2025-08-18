Háború :: 2025. augusztus 18. 21:40 ::

Trump biztonsági garanciát adna Ukrajnának, és háromoldalú találkozót hozna tető alá

Donald Trump az európai vezetőkkel való tanácskozásának sajtónyilvános részét azzal kezdte, hogy diplomatikusan megköszönte Zelenszkij és az európai vezetők eljövetelét, majd megismételte, hogy a találkozás után telefonon fog egyeztetni Vlagyimir Putyinnal.



Fotók: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A második világháború óta nem láttunk ilyet – fogalmazott Donald Trump az ukrajnai háborúról, és elmondta, hogy mindent megtesz azért, hogy azt lezárják.

Ezután mindegyik asztalnál ülő résztvevőhöz egy-egy szép szót szólt. Először Mark Rutte NATO-főtitkárt, ezután Emmanuel Macron francia elnököt, Keir Starmer brit miniszterelnököt, majd Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt említette meg. Ezután a sort Merz német kancellár, Stubb finn elnök követte, majd Ursula von der Leyen Európai Bizottság-elnökkel zárta, akinek Trump szerint nagyobb hatalma van mindenkinél az asztalnál.

Trump szerint hamarosan jöhet a háromoldalú találkozó

Trump ezután azzal folytatta, hogy elmondta, mi szerinte a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcs legnagyobb tapasztalata: szerinte ez az, hogy Putyin hajlandó békét kötni, így a kérdés már csak az, hogy ki mire hajlandó.

Az amerikai elnök szerint beszélni kell a területcseréről is, majd hangsúlyozta, hamar létrejöhet egy háromoldalú találkozó Trump, Zelenszkij és Putyin között.

Szerinte ez az ukrajnai és az orosz elnökön múlik, és szerinte ily módon azonnal meg lehetne állapodni a békéről.

Szerinte a területi engedmények kérdése "figyelembe veszi a jelenlegi kontaktvonalat".

Trump elmondta, hogy ő tűzszünetet, valamint egy hosszú és tartós békét szeretne, és szerinte ezek hamar elérhetők – megismételte, hogy nem feltétlenül kell tűzszünet a békemegállapodáshoz.

Az amerikai elnök ezután ismét megköszönte a résztvevőknek, hogy elutaztak Washingtonba, szerinte megtiszteltetés ez számára.

Trump szerint a mai találkozó legfőbb kérdése a biztonsági garancia, majd átadta a szót Volodimir Zelenszkijnek.

Zelenszkij folytatta a jól bevált hálálkodást

Zelenszkij azt mondta, hogy jó volt a találkozója Trumppal, és sokat beszélgettek a biztonsági garanciákról, valamint arról, hogyan lehetne véget vetni a háborúnak. E kapcsán elmondta, hogy ehhez Oroszországot meg kell állítani, majd többször megköszönte Donald Trumpnak az eddigi erőfeszítéseit, valamint Melania Trump Putyinnak írt levelét is.

– Donald Trump azt mondta, szervez egy háromoldalú találkozót, amire vagy eljön, vagy nem. Ukrajna nagyon hálás lenne, ha eljönne – fogalmazott Zelenszkij, amire Trump azt mondta, hogy biztosan elmenne egy ilyen találkozóra. Ezenkívül Trumphoz hasonlóan elmondta, hogy a kényes kérdésekről, mint a területi kérdések, csak háromoldalú tárgyaláson lehetne megegyezni.

Zelenszkij ezután elárulta, hogy Trumptól egy térképet kapott ajándékba.

Rutte: hatalmas előrelépés, hogy Amerika biztonsági garanciát adna Ukrajnának

Ezután Trump a NATO főtitkárát, Mark Ruttét kérdezte, hogy szeretne-e pár szót szólni. Rutte elmondta, a fő cél, hogy leállítsák a háborút, és egy tartós és hosszú békét érjenek el Ukrajnában.

Rutte elmondta, hatalmas előrelépés, hogy az Egyesült Államok hajlandó lenne biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, és hozzátette, hogy a NATO főtitkáraként ő is mindent megtesz a békéért.

Trump ezután emlékeztetett, hogy a NATO-tagállamok számára megnövelték a katonai kiadások mértékét az ország éves GDP-jének két százalékáról az öt százalékára.



Fotó: Alexander Drago / Reuters

Merz: a következő lépések lesznek a nehezek

Friedrich Merz német kancellár elmondta, hogy reméli, jó lesz a találkozó, megköszönte a meghívást és a megrendezését. Merz hálás Trumpnak az eddigi erőfeszítésekért, majd hozzátette, a következő lépések lesznek a nehezek.

A német kancellár szerint ennek a tűzszünetnek kell lennie, és hozzátette, reméli, hogy egy háromoldalú találkozón ezzel meg tudnának egyezni a háborúzó felek Trump vezetésével.

Meloni: a mi egységünknek köszönhetően "Ukrajna megállította Oroszországot"

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is folytatva a sort, méltatta Trumpot az eddigi erőfeszítésekért, majd elmondta, hogy az asztalnál ülők egységének köszönhető, hogy Ukrajna meg tudta állítani az orosz támadásokat.

Elmondta, hogy több fontos témáról fognak a mai nap beszélgetni, kiemelve a biztonsági garanciát, ami szerinte azért kell, hogy soha többet ne történhessen meg, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát.

Meloni szerint a biztonsági garanciák érhetik el, hogy béke legyen Ukrajnában.



Fotók: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Macron: mindenki békét akar

Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy az asztalnál ülők mindegyike békét szeretne Ukrajnában, és ezen dolgoznak. Melonihoz hasonlóan elmondta, hogy Trump visszaérkezésével lendületet kapott, majd megköszönte Trumpnak, hogy megrendezte a mai csúcsot.

Macron ezután részletezte, hogyan lehetne valódi biztonsági garanciát elérni Ukrajnában. Ehhez szerinte egy erős ukrán hadseregre van szükség, és mondta, hogy a tettrekészek koalíciója ebben segíti Ukrajnát.

Starmer: a mai napon valódi előrelépéseket érhetünk el

Keir Starmer brit miniszterelnök szintén azzal kezdte, hogy mindenki békét szeretne, és a háborúnak szörnyű hatása van Ukrajnára és az ukránokra, de a hatásait Európában és az Egyesült Királyságban is érezni.

Starmer úgy gondolja, hogy a mai napon valódi előrelépéseket lehet elérni a biztonsági garanciák kapcsán, ahogy a tartós és hosszú békéhez is.

A brit miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy szerinte a következő lépésnek a háromoldalú tárgyalásoknak kellene kezdeni, majd Trumpot dicsérve elmondta, a háború kitörése óta senkinek nem sikerült előrelépést elérnie a háború lezárása kapcsán.



Fotó: Alexander Drago / Reuters

Stubb: az elmúlt két hétben többet értünk el, mint három év alatt

Alexander Stubb finn elnök szerint az elmúlt két hétben többet sikerült elérni a háború lezárásáért, mint az azt megelőző három évben.

Az előtte szólókhoz hasonlóan elmondta, szerinte a mai napon valódi előrelépést érhetnek el, majd arról beszélt, hogy Finnország azért kapott helyet az asztalnál kis mérete ellenére, mert nagyon hosszú határvonalon osztozkodik Oroszországgal, így sok tapasztalatuk van Oroszországgal szemben.

Zárt ajtók mögött tárgyalnak tovább

A találkozó nyilvános része ezzel véget ért. Trump javasolta, hogy egy ideig zárt ajtók mögött tárgyaljanak, majd azt mondta, hogy visszatérnek az Ovális Irodába.

Az amerikai elnök szerint a következő néhány hétben valamilyen megoldás születhet „Úgy gondolom, hogy Putyin elnök is szeretne megoldást találni, majd meglátjuk. Egy bizonyos időn belül, nem túl messze a jelen pillanattól, egy-két héten belül megtudjuk, hogy megoldjuk-e ezt a kérdést, vagy folytatódik-e ez a szörnyű háború” – mondta.

Nem lehetséges az azonnali tűzszünet

Trump szerint Putyin hamarosan ukrán hadifoglyokat fog szabadon engedni. „Úgy gondolom, hogy Putyin elnök is szeretne tenni valamit” – mondta Trump az európai vezetőkkel tartott találkozó elején, és „igazán pozitív lépéseket” jósolt a lehetséges háromoldalú találkozót illetően. „Tudom, hogy több mint 1000 hadifogoly van, és tudom, hogy szabadon fogják engedni őket. Talán nagyon hamar, akár azonnal szabadon fogják őket engedni, ami szerintem remek” – mondta az amerikai elnök.

Trump azt is elmondta, hogy bár a tárgyalóasztalnál ülők mindannyian azonnali tűzszünetet szeretnének, miközben a tartós békén dolgoznak, jelenleg „ez nem lehetséges”. Mégis, szerinte a békeszerződés nagyon is elérhető.

(Index - Telex nyomán)