Azt kérdezték Zelenszkijtől az Ovális Irodában, hajlandó-e még több éven keresztül halálba küldeni az ukránokat

Megkezdődött a találkozó az Ovális Irodában Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között, ahol a két elnök a helyszínen lévő újságírók kérdéseire is válaszol.



Fotók: Mandel Ngan / AFP

Donald Trump egy kérdésre azt mondta, szerinte Vlagyimir Putyin békét akar kötni, és szerinte előbb vagy utóbb, de véget érnek a harcok Ukrajnában.

Arra a kérdésre, hogy a mai nap egy „alku vagy nem alku” találkozó-e, Trump azt mondta, ezt sosem árulhatja el.

– Embereket ölnek, és ezt meg akarjuk állítani. Szóval nem mondanám, hogy ez az út vége. Nem, azt hiszem, most jó esélyünk van rá – fogalmazott Trump, aki hozzátette, „úgy vélem, hogy Putyin is véget akar vetni a háborúnak”.

Moszkva elutasítja a NATO-csapatok ukrajnai jelenlétét

Miközben magas szintű tárgyalások kezdődtek a Fehér Házban, az orosz külügyi tárca közleményt adott ki, amelyben újra elutasították a NATO-csapatok ukrajnai jelenlétét. A BBC beszámolója szerint a Kreml békülékenyebb hangnemet ütött meg Washingtonnal szemben, miközben azzal vádolja az Egyesült Királyságot, hogy „megszállottan akarja folyamatosan emelni a tétet” Ukrajnában.

Az oroszok szerint a brit kormány „a NATO-partnereit egy veszélyes szakadék szélére sodorja”, és tekintettel arra, hogy Zelenszkij várhatóan biztonsági garanciákat fog szorgalmazni a Fehér Házban tartandó tárgyalásokon a békemegállapodás részeként, a közlemény megismétli, hogy a Kreml kategorikusan elutasít minden olyan forgatókönyvet, amely NATO-országok részvételével katonai kontingens megjelenését vetíti előre Ukrajnában.

Hajlandó-e éveken keresztül halálba küldeni az ukránokat?

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnöktől ezután azt kérdezték, hogy hajlandó-e még több éven keresztül halálba küldeni az ukránokat, vagy inkább újrarajzolná a határokat.

Az elnök diplomatikusan megköszönte a kérdést, majd arról beszélt, hogy a célja, hogy lezárják a háborút, és készen állnak a háromoldalú találkozóra is.

– Nap mint nap támadások alatt élünk – kezdte Zelenszkij, hozzátéve, hogy nemrégiben egy gyerek is életét veszítette.

– Meg kell állítanunk ezt a háborút. Ahhoz, hogy megállítsuk Oroszországot, ahhoz amerikai és európai partnerek támogatására van szükségünk. Mindent megteszünk ebben – fogalmazott Zelenszkij, aki hozzátette, támogatja Trump ötletét a háború megállításra.

Zelenszkij a válaszát azzal zárta, hogy készen áll egy háromoldalú találkozóra Trumppal és Putyinnal.

Később egy másik kérdésre, hogy hajlandó-e választásokat tartani Ukrajnában, Zelenszkij úgy reagált, hogy természetesen, de ehhez először véget kell vetni a harcoknak.

Trump kijelentette, az Egyesült Államok hajlandó garantálni Ukrajna biztonságát

Donald Trump azt mondta, hogy Ukrajna számára valamilyen biztonsági garanciát fognak nyújtani, amelyek biztosításában az Egyesült Államok is részt vesz.

Az amerikai elnök az Ovális Irodában Zelenszkij társaságában úgy fogalmazott:

sok, nagyon sok segítség lesz a biztonság terén. Sok segítség lesz. Jó lesz.

Hozzátette, Európa lesz az első védelmi vonal, de az Egyesült Államok is segíteni fog. Azt ígérte, ha eljön az idő, az Egyesült Államok is bevonódik.

Trump nem árulta el, hogy ez magában foglalja-e az amerikai katonák Ukrajnába vezénylését, azonban ez így is hatalmas elmozdulásnak tűnik Trump korábbi álláspontjához képest.

Zelenszkijt megdicsérték, hogy öltönyben érkezett

Az Ovális Irodában lévő újságírók megkérdezték Zelenszkijtől, hogy miért öltönyre esett a választása a mai napon. A kérdést ugyanaz az újságíró tette fel, aki a februári találkozón akkor azt kérdezte, miért nem öltönyt visel.

Az újságíró szerint fantasztikusan néz ki az öltönyben, amire először Trump reagálva azt mondta, hogy ő is ezt mondta Zelenszkijnek.

Zelenszkij elmondta, emlékszik a kérdésre, majd azon viccelődött, hogy az újságíró ugyanazt az öltönyt viseli, mint februárban.

Én átöltöztem, Ön nem – fogalmazott az elnök, akinek a válaszán nevettek a jelenlévő újságírók.





TRUMP: "I said the same thing! That's the one that attacked you last time."



ZELENSKY TO REPORTER: "I remember that. You're in the same suit. I changed mine." 🚨 LMAO! REPORTER to Zelensky: "You look fabulous in that suit!"TRUMP: "I said the same thing! That's the one that attacked you last time."ZELENSKY TO REPORTER: "I remember that. You're in the same suit. I changed mine." August 18, 2025

Trump szerint nem kell tűzszünet a békéhez

Donald Trump újságírói kérdésre azt mondta, szerinte nincs szükség tűzszünetre ahhoz, hogy békét kössenek Ukrajnában.

Trump szerint az elmúlt hat hónapban hat háborút állított meg, és egyik esetben se volt szükség tűzszünetre.

Elmondta, hogy ő alapvetően szereti a tűzszünetet, mert az azonnal véget venne az öldöklésnek, de megérti, ha az egyik fél akar, a másik nem.

De szerinte tűzszünet nélkül is meg lehet állapodni a békében.

Zelenszkij megkerülte a választ a területek átadásáról

Megkerülte az ukrajnai elnök a választ a Fehér Házban a tárgyalások megkezdése előtt arra az újságírói kérdésre, hogy kész-e megfontolni bizonyos területek átadását.

„Meg kell állítanunk a háborút, meg kell állítanunk Oroszországot” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy az ukránok határozottan támogatják Trump tervét, hogy a háborút diplomáciai úton zárják le.

Trump nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Oroszországnak vagy Ukrajnának vannak jobb lapjai

Trump arról beszélt, hogy ő és Zelenszkij is azt szeretnék, ha véget érne a háború, és úgy véli, hogy Putyin is így gondolja ezt. Az újságírók Trumptól megkérdezték, hogy melyik félnek, Oroszországnak vagy Ukrajnának vannak-e „jobb lapjai”, mire az amerikai elnök azt mondta, hogy erre a kérdésre nem akar felelni. Hozzátette, ez nem az ő háborúja, majd ismét az elődjét, Joe Bident hibáztatta azért, amiért nem állította meg Oroszország invázióját. Trump megismételte, hogy a háborúnak véget kell vetni, és azt mondta, azt szeretné, ha ez mindenki számára jól végződne.

Nem öntjük már a pénzt Ukrajnába, Európa fizet

Mennyi pénzt hajlandó az Egyesült Államok adni Ukrajnának, és mennyire van még szükség? – kérdezte egy újságíró a Fehér Házban ülő Trumptól és Zelenszkijtől kétoldalú megbeszélésük előtt. Az Egyesült Államok már nem önti a pénzt Ukrajnába – ellentétben „a nagyon rossz Joe Biden elnöksége idején” érvényes gyakorlattal – hanem pénzért adja el a fegyvereket, amelyekért a NATO európai tagjai fizetnek – mondta Trump.

Zelenszkij hozzátette: a fegyvereket pénzért vásárolják az Egyesült Államoktól, amit megköszönt Amerikának, és azt pedig külön megköszönte Európának, hogy fizet a fegyverekért, amelyeket eljuttat Ukrajna védelmére. „Biztonsági garanciára van szüksége Ukrajnának, ennek része az ország hadseregének felfegyverzése, ez nagyon fontos.” Megejgyezte, hogy a légvédelem megerősítése is kulcsfontosságú, ebben az Egyesült Államok elsődleges szerepet játszik a Patriot rakétái révén.

„Mi készítjük a legjobb védelmi fegyvereket” – nyomatékosította Trump, száz százalékosnak minősítve a rakétarendszer hatékonyságát.

Putyin várja a hívásomat

Trump azt mondta, hogy a mai tárgyalások után telefonon fel fogja hívni Vlagyimir Putyin orosz elnököt. „Ő várja a hívásomat, miután befejeztük ezt a találkozót” – mondta. Elmondta, hogy felveti egy háromoldalú találkozó ötletét az orosz elnöknek, amelyen ő, Putyin és Zelenszkij vennének részt.

„Lehet, hogy lesz háromoldalú találkozó, lehet, hogy nem. Ha nem lesz, akkor a harcok folytatódnak, ha pedig lesz, akkor jó esélyünk van – szerintem, ha lesz háromoldalú találkozó, akkor jó esély van arra, hogy talán véget érjen” – mondta Trump.

(Index - Telex nyomán)