Trump különmegbízottja a héten Ukrajna képviselőivel találkozik New Yorkban

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott bejelentette, hogy még ezen a héten találkozik Ukrajna képviselőivel New Yorkban.

"Ezen a héten New Yorkban fogok velük találkozni, és ez egy nagyon erős jelzés" - jelentette ki Steve Witkoff kedden a Fox News televízió egyik műsorában. Hozzátette: "Minden nap beszélünk az oroszokkal".

A különmegbízott szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök véget akar vetni a háborúnak. Megítélése szerint az ukrajnai konfliktus "nagyon összetett", de Donald Trump amerikai elnök "elhatározta, hogy megoldja azt".

Donald Trump augusztus 15-én Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyinnal, augusztus 18-án pedig a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint a NATO és az Európia Unió vezetőivel.

A találkozókat követően Donald Trump azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin kétoldalú találkozót tartanak majd egy háromoldalú találkozó előtt, amelyen ő maga is részt fog venni.

Volodimir Zelenszkij azóta többször úgy vélekedett, hogy Oroszország mindent megtesz egy, a közte és az orosz elnök között létrejövő találkozó megakadályozása érdekében, míg Oroszország szerint még nem jött el az ideje egy ilyen találkozónak.

