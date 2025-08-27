Háború :: 2025. augusztus 27. 21:15 ::

Ma egy ismert palesztin atlétát is meggyilkoltak a "legerkölcsösebbek"

A Palesztin Atlétikai Szövetség (PASZ) bejelentette, hogy az izraeli hadsereg szerdán megölte Alaa el-Amúr (علاء العمور) nemzetközileg is ismert palesztin futót. A népirtók a Gázai övezet déli részén levő Hán Júnisz városban ölték meg a sportolót, miközben élelmiszersegélyre várakozott. Fb-bejegyzésében a PASZ azt is megemlítette, hogy El-Amúr bronzérmes lett a Nyugat-ázsiai Atlétikai Bajnokság 5000 méteres ifjúsági versenyén – írja a palinfo.co.

A Palesztin Atlétikai Szövetség jelentése így folytatódik:

Alaa el-Amúr soha nem gondolt arra, hogy életét egyszer majd a fejébe lőtt lövedék oltja ki, ahelyett, hogy élelmet vinne a családjának. Ez volt El-Amúr utolsó versenye, de nem a futópályán, hanem a túlvilág felé vezető fájdalmas versenyfutás útján. El-Amúr megható történetet, de sportsikereivel egyben szép emlékeket is hagyott maga után a rajongói és mindenki szívében, aki hallott elszántságáról és kiválóságáról.



Alaa el-Amúr (fotó: palinfo.com)

Korábban El-Amúr családja az Anadolu török hírügynökségnek elmondta: A sportolót az izraeli hadsereg lőtte agyon az úgynevezett amerikai segélyközpont közelében. (Az izraeli népirtókkal együttműködő, amerikai fegyveresekkel védett segélyező központokról van, amelyek közelében az elmúlt hónapokban az izraeli gyilkolászók már többször is vérfürdőt hajtottak végre az élelmiszerre várakozók körében – H. J.)

Dzsibríl Radzsúb, a Palesztin Labdarúgó Szövetség elnöke éppen tegnap mondta a sajtónak, hogy Izrael 2023. október 7-én indított népirtó háborúja kezdete óta 774 palesztin sportolót, köztük 355 labdarúgót és 15 sportújságírót öltek meg, de meg kell említeni a 119, úgynevezett eltűnt személyt is a Gázai övezetben és Ciszjordániában. Ezen kívül 288 sportlétesítményt romboltak le teljesen vagy részben.



Orbán Viktor, Jáél Arad és Thomas Bach a Karmelita kolostor előtt, 2025. augusztus 20-án (fotó: Instagram)

A hírhez kapcsolódva megjegyezzük: Orbán Viktor meghívta Jáél Aradot, az Izraeli Olimpiai Bizottság elnökét, korábban olimpiai ezüstérmes cselgáncsozót Budapestre az idei augusztus 20-i ünnepségekre, illetve arra az eseményre, amelyen a Sándor-palotában ünnepélyesen átadták Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság leköszönő elnökének a Magyar Érdemrend nagykeresztje állami kitüntetést. Jáél Arad budapesti meghívására akkor került sor, amikor a nemzetközi sportszövetségekben felvetődött annak lehetősége, hogy Oroszországhoz hasonlóan (de annál sokkal nagyobb háborús bűncselekmények elkövetése miatt – H. J.), a Gázai övezetben elkövetett népirtás miatt az izraeli sportolók és csapatok játékjogát is felfüggesztik.

Hering J. – Kuruc.info