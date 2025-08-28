Háború, Külföld :: 2025. augusztus 28. 15:35 ::

Ma éjszaka Szíriában csapott le a "terroristákra” egy izraeli légideszant egység

Ma éjjel az izraeli hadsereg különleges légideszant-műveletet hajtott végre Szíriában, pontosabban a Damaszkusz melletti El-Kiszvában levő katonai laktanyában. A több tucat betolakodó négy harci helikopterrel érkezett a helyszínre, de a Szíriai Arab Hadsereg katonái nem vették fel velük a harcot. Korábban viszont több szíriai katonai objektumot ért izraeli dróntámadás, amelynek során nyolc szíriai katona életét vesztette, több tucat megsebesült – írja az aljazeera.net.

Az elmúlt éjszaka az izraeli hadsereg több tucat katonából álló légideszant egysége különleges műveletet hajtott végre Szíriában a Damaszkusztól délre levő El-Kiszvá (الكسوة) város melletti katonai laktanya ellen. Az első jelentések szerint a négy harci helikopteren érkezett izraeli egység művelete több mint két órán keresztül tartott, de a szíriai hadsereg nem vette föl velük a harcot. Egy nappal korábban azonban, mások mellett ezt a katonai laktanyát is dróntámadás érte.



A ma éjjeli légideszant-műveletet megelőző légitámadás El-Kiszvá ellen (fotó: X)

A Szíriai Arab Hírügynökség (SANA) úgy tudja, hogy az izraeli légideszant ma éjszakai helikopteres leszállását megelőzően, augusztus 26-án járőröző szíriai katonák ellenséges lehallgató- és csapatmozgást követő eszközöket találtak az El-Kiszvá város melletti El-Máni’ hegy (جبل المانع) környékén, amelyen eltávolítása idején következett be az izraeli dróntámadás. Nyolc szíriai katona a támadás folyamán életét vesztette, többen megsebesültek.



A légideszant-művelet célpontja a Damaszkusztól délre levő El-Kiszvá város melletti Dzsebel el-Máni hegyen levő laktanya (fotó: Google térkép)

Al-Dzsazírá pánarab hírtelevízió értesülése szerint az izraeli hadsereg több tucat katonából álló, felderítő és kutató felszereléssel ellátott különleges légideszant egysége négy helikopterrel ereszkedett le az El-Kiszvá város melletti Al-Máni’ hegynek nevezett dombon levő katonai laktanya területére. A szíriai katonák, amint fentebb említettük nem vették föl a harcot a laktanya területére leszálló izraeli légideszant egységgel.

Ezen kívül az izraeli hadsereg kedd hajnalban behatolt a El-Kunejtrá (القنيطرة) kormányzóság déli részében levő Szuvejszá (سويسة) kisvárosba is, ahol elrabolt egy fiatal férfit, de a helyi lakosság szembeszállt a betolakodókkal.

Hering J. – Kuruc.info