2025. augusztus 28. 23:41

Merz: nem lesz orosz-ukrán csúcstalálkozó

Nem lesz találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között - jelentette ki csütörtökön este Friedrich Merz német kancellár Emmanuel Macron francia elnök oldalán nyilatkozva az államfő dél-franciaországi nyári rezidenciáján, Fort de Bréganconban.

Merz közölte, hogy Macronnal való bilaterális megbeszélésén több kérdést is érinteni fognak, így a kétoldalú gazdasági együttműködés, az Európai Unió bürokratikus rendszerének leépítése és az Oroszország és Ukrajna körüli helyzet is terítékre kerül. "Ma újra foglalkoznunk kell ezzel a témával, figyelembe véve azt a tényt, hogy nyilvánvalóan nem kerül sor találkozóra Putyin elnök és Zelenszkij elnök között" - mondta a kancellár, hozzátéve: "most más (a helyzet), mint amiről Trump elnök és Putyin elnök megállapodott a múlt héten, amikor mindketten ott voltunk Washingtonban".

Johann Wadephul német külügyminiszter szintén szkeptikusan nyilatkozott az orosz-ukrán tárgyalások esélyéről. "A legnagyobb kételyeim vannak, hogy belátható időn belül tárgyalásokra kerül sor Oroszország és Ukrajna között" - mondta a német diplomácia vezetője még szerdán a Focus hírmagazinnak.

(MTI)