Orosz drónok éjszakai támadása megrongált egy áramellátó létesítményt a dél-ukrajnai Odessza közelében, ami miatt vasárnap reggel több mint 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül - közölte a régió katonai kormányzója.
Az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszkban a támadás lakóházakat és közigazgatási épületeket is megrongált - számolt be Oleh Kiper a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.
"A kritikus infrastruktúra generátorokkal működik" - mondta. Közölte azt is, hogy a támadás következtében egy ember megsebesült.
