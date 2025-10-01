Háború :: 2025. október 1. 15:30 ::

Fico állítólagos egészségügyi problémái miatt nem utazott el a koppenhágai csúcsra

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán egészségügyi problémái miatt nem utazott el az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójára - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi kormányhivatal megerősítésére hivatkozva.

"A kormányfő elnézést kért, amiért nem vesz részt az Európai Tanács és az Európai Politikai Közösség informális csúcstalálkozóján, aminek oka, hogy súlyosbodtak az egészségügyi nehézségei az ellene korábban elkövetett merénylettel összefüggésben" - idézte a szlovák hírügynökség a pozsonyi kormányhivatalt.

A Koppenhágában szerdán kezdődő uniós informális csúcstalálkozó központi témája a közös európai védelem megerősítése és Ukrajna támogatása. Csütörtökön kerül sor az Európai politikai közösség hetedik csúcstalálkozójára, amelyre az európai kontinens 47 országának legfőbb vezetői hivatalosak. Ezen a találkozón a tervek szerint az európai biztonsági helyzet megszilárdításának lehetősége, az ukrajnai helyzet, valamint a migráció, a hibrid fenyegetések és a gazdasági biztonság témái kerülnek majd terítékre.

(MTI)