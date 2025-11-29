Háború, Külföld :: 2025. november 29. 20:34 ::

Zelenszkij korábbi jobbkeze lemondás és házkutatás után megy a frontra

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője bejelentette, hogy a frontra készül bevonulni, miután a nagyszabású korrupciós vizsgálat miatt lemondott posztjáról, írja a New York Post . A politikus Zelenszkij elnök egyik legfontosabb bizalmasa volt, rendszeresen jelent meg mellette a nyilvánosság előtt.

„Megyek a frontra, kész vagyok bármilyen retorzióra. Becsületes és tisztességes ember vagyok” – írta Jermak a lemondása után közzétett üzenetében.



Jermak Washingtonban nagyobb biztonságban volt, bár az nem derült ki, hogy a frontra vonulást pontosan hogyan is képzeli el (fotó: Eric Lee / The New York Times)

A nyilatkozat közvetlenül azután érkezett, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) pénteken házkutatást tartott nála. A razzia az Energoatom állami atomenergia-vállalatnál folyó, kiterjedt sikkasztási ügy része, amely Zelenszkij elnöksége alatt az eddigi legnagyobb korrupciós nyomozásnak számít, meg is próbálták kicsinálni a korrupcióellenes szerveket, de a tömegtüntetések és a nyugati rosszallások miatt ez nem jött össze.

A botrány már két miniszter távozását is maga után vonta: a kormány energiaügyi és igazságügyi vezetőjét is menesztették. Jermak nem árulta el, mikor és milyen szerepben csatlakozna az Ukrán Fegyveres Erőkhöz.

A leveléből viszont arra lehet következtetni, hogy azért döntött a lemondás mellett, hogy ne növelje az elnökre nehezedő politikai terhet. „Megrágalmaztak, nem védtek meg, pedig 2022. február 24. óta Kijevben vagyok. Nem akarok problémát okozni Zelenszkijnek, megyek a frontra” – fogalmazott.

(Telex nyomán)