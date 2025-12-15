Háború :: 2025. december 15. 13:38 ::

Nawrocki: a lengyel-ukrán kapcsolatokból elveszett a partnerség, de megpróbálják újratárgyalni

Ukrajna támogatása Lengyelország stratégiai érdeke, de változtatni kell azon, hogy a lengyel-ukrán kapcsolatokból elveszett a partnerség - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a wp.pl hírportálnak adott, hétfőn megjelent interjúban.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Lengyelországnak "továbbra is támogatnia kell-e Ukrajnát", az államfő leszögezte: "Ez Lengyelország stratégiai érdeke, amely nem változott, és nem is fog változni". Kijev "Lengyelország halálos ellenségével, Oroszországgal küzd, és olyan értékeket véd, amelyek a lengyelekhez is közel állnak" - húzta alá.

Egyúttal el kellene érni, hogy Ukrajna "partnerként kezelje Lengyelországot" - jelentette ki. Rámutatott: az ukrajnai háború már közel négy év óta zajlik, és a lengyelek, "úgy tűnik, gyakran nem partnernek érzik magukat a (lengyel-ukrán) viszonyban".

Úgy fogalmazott: nyíltan kimondja, hogy "a Lengyelország-Ukrajna-viszonyból eltűnt a partnerség eleme".

Aláhúzta: Lengyelországnak, "csakúgy, mint a világ más országainak, megvannak a maga elvárásai Ukrajnával szemben". Utalt egyebek mellett a közös történelmet érintő kérdésekre, ezen belül a második világháborúban a lengyel polgári lakosság ellen a nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) által elkövetett etnikai tisztogatás (volhíniai mészárlás) áldozatainak exhumálására.

Arra a kérdésre, hogy Volodimir Zelenszkij péntekre bejelentett varsói látogatása "áttörést jelenthet-e" a kétoldalú kapcsolatokban, Nawrocki úgy válaszolt: a látogatás "új kezdetet jelenthet" a lengyel-ukrán viszonyban, ha "tiszteletben tartjuk Lengyelország stratégiai érdekeit, és egyértelműen kommunikálunk a lengyelek számára fontos kérdésekről".

Ukrajna támogatása lehetetlen Lengyelország hozzájárulása nélkül - hangsúlyozta Nawrocki. Hozzátette: úgy érzi, hogy Zelenszkij "az utóbbi években hozzászokott Lengyelországhoz, mint egy magától értetődő tényezőhöz", amellyel "semmiről sem kell egyeztetni, mert mi mindig ott voltunk, és mindent megtettünk" - fogalmazott.

Annak kapcsán, hogy az ukrajnai helyzetről az utóbbi időben folytatott magas szintű találkozókon nem voltak jelen Lengyelország képviselői, Nawrocki megállapította: olyan formátumokról van szó, amelyekben Donald Tusk kormányfőnek kellene képviselnie az országot. Abban, hogy Lengyelország jelen legyen a tárgyalóasztalnál, Zelenszkij lenne a leginkább érdekelt a lengyel-ukrán kapcsolatok "megfelelő rendezettsége esetén" - jelentette ki az elnök, és jelezte: megpróbálja "újratárgyalni" a lengyel-ukrán partnerséget.

(MTI nyomán)