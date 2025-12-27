Háború :: 2025. december 27. 20:56 ::

Kanada továbbra is fogja Kijev kezét

Kanada további gazdasági segélyt nyújt Ukrajnának 2,5 milliárd kanadai dollár értékben - jelentette be szombaton Mark Carney kanadai miniszterelnök, miután Halifaxban fogadta a Floridába tartó Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnököt.

A kanadai kormányfő azt mondta, ez a támogatás segít majd Ukrajnának abban, hogy pénzügyi támogatást tudjon szerezni a Nemzetközi Valutaalaptól.

Rövid közös sajtótájékoztatójukon Carney arról is beszélt, hogy az igazságos és tartós ukrajnai békéhez elengedhetetlen "egy olyan Oroszország, amely hajlandó együttműködni".

A péntek éjszakai Ukrajna ellen orosz támadásokra utalva a kanadai kormányfő azt mondta, "azok ismét megmutatták, Oroszország hogyan viszonyul a mi békére törekvő erőfeszítéseinkhez".

"Ez mutatja igazán, hogy miközben mi békét akarunk teremteni, (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ezt nem akarja" - fogalmazott.

Zelenszkij vasárnap Donald Trump amerikai elnökkel találkozik Floridában.

"Holnap, remélem, fontos és konstruktív megbeszélésem lesz Trump elnökkel" - mondta az ukrajnai elnök, aki Halifaxban kétoldalú megbeszélést folytat Carney-val, majd közösen telefonos egyeztetést tartanak európai vezetőkkel.

(MTI nyomán)