Levadászta Amerika híres F-35-ösét az iráni légvédelem - az oroszok megfejtették, milyen fegyvert használhattak

Az iráni haderő valószínűleg egy nyugaton SA-67 néven ismert légvédelmi rakétarendszerrel találta el azt az F-35-ös vadászbombázót, amelynek a napokban kényszerleszállást kellett végrehajtania – fejtegeti Jurij Knutov orosz katonai szakértő az MK.ru hasábjain.



A napokban az iráni légvédelem eltalált egy amerikai F-35-ös ötödik generációs vadászbombázót a légtérben, a gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania, a találatot az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) is elismerte. Jurij Knutov úgy látja: elképzelhető, hogy a gépet egy orosz S-300PMU2-es légvédelmi rendszer találta el, de a felvételek alapján valószínűbb, hogy Irán egy úgynevezett SA-67-es légvédelmi rakétát használt.

Knutov a rakéta képességeiről azt állítja: az eszköz lényegében egy hibrid cirkálórakéta, melyet a légvédelem felküld a levegőbe, majd a földről betáplált parancsok alapján képes irányt módosítani és úgy befogni, eltalálni különféle légi célpontokat.

Ez az iráni hadsereg és az IRGC legfejlettebb légvédelmi fegyvere – magyarázza az orosz szakértő.

Hozzátette: az F-35-ös észlelése nem lehetetlen, hiába hívják alacsony radarképe miatt az amerikaiak lopakodónak. Az orosz szakértő azt állította: az orosz Hmeimim légibázison is észlelték és követni tudták az F-35-ösöket, amikor korábban Szíriában dolgoztak.

Arra is kitért, hogy szerinte hiába hajtott végre kényszerleszállást az amerikai F-35-ös, elképzelhető, hogy a kár javíthatatlan lesz. Ha ez beigazolódik, megtörtént az első eset, hogy az amerikai légierő harcban elvesztett egy ilyen repülőgépet, írja a Portfólió.