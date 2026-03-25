2026. március 25. 17:45

Trump megint mellélőtt: Irán lesöpörte az asztalról az amerikai béketervet, saját feltételei vannak

Egy magas rangú politikai-biztonsági tisztviselőre hivatkozva az iráni állami Press TV műsorszolgáltató közlése szerint Irán elutasította az Egyesült Államok javaslatát a háború befejezésére.

– Irán akkor vet véget a háborúnak, amikor úgy dönt, és amikor a saját feltételei teljesülnek – mondta a tisztviselő, akinek sem rangját, sem beosztását nem hozták nyilvánosságra.

A Press TV szerint a tisztviselő öt feltételt vázolt fel a háború befejezésére:

az ellenség agressziójának és merényleteinek teljes leállítása;

konkrét mechanizmusok létrehozása annak biztosítására, hogy a háborút ne kényszerítsék újra az iszlám köztársaságra;

a háborús károk és jóvátételek garantált és egyértelműen meghatározott kifizetése;

a háború befejezése minden fronton és a régióban részt vevő összes ellenálló csoport számára;

nemzetközi elismerés és garanciák Irán szuverén jogára vonatkozóan, hogy a Hormuzi-szoros feletti hatalmat gyakoroljon.

Az állami televíziós csatorna szerint Washington különféle diplomáciai csatornákon keresztül folytatta a tárgyalásokat, de Teherán túlzottnak tartja a javaslatokat – számol be a BBC nyomán az Index.

