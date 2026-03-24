Háború :: 2026. március 24. 20:49 ::

Trump szerint a legyőzött Irán annyira akarja a megállapodást, hogy még ajándékot is adtak neki

Trump megint erős állításokat tett a Fehér Ház Ovális Irodájában tartott sajtótájékoztatón. Az amerikai elnök azt állította, hogy Irán egy „rendkívül nagy értékű ajándékot” adott az Egyesült Államoknak, amely az olaj- és gázszektorhoz kapcsolódik, és habár azt az újságíróknak nyilatkozva nem részletezte, pontosan miről van szó, annyit elárult, hogy az ügy a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorossal áll összefüggésben, amelyet az irániak az izraeli-amerikai támadásra válaszul lezártak.

Trump szerint az iráni tárgyalófél „tegnap valami egészen figyelemre méltót tett: ajándékot adtak nekünk”.





"It was a very significant prize", Trump says, adding that it was related to oil and gas. Trump: "They (Iran) gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money." pic.twitter.com/XfQxwikzaG March 24, 2026

Az nem világos továbbra sem, kivel tárgyalnak az iráni oldalról az amerikaiak, mert az ország vezetése szerint jelenleg nem zajlanak tárgyalások az USA-val, de Trump megismételte, hogy a megfelelő emberekkel egyeztetnek.

Arra a felvetésre, hogy mennyire bízik egy esetleges békemegállapodás sikerében, Trump úgy fogalmazott: „ezt a háborút megnyertük.”

Az elnök azt is kijelentette, hogy ha úgy döntene, képes lenne megsemmisíteni egy „nagyon nagy és erős erőművet” – utalva a már korábban is fenyegetett iráni South Pars gázmezőre –, és „ők semmit sem tudnának tenni ellene”.

Trump kijelentette továbbá, hogy Irán katonailag „megsemmisült”.

Szerinte Irán beleegyezett abba, hogy sosem lehet atomfegyvere

Trump is azt állította, hogy Irán „beleegyezett abba, hogy soha nem lesz atomfegyvere”. Újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy Irán „tárgyal velünk, és most már értelmes a hozzáállásuk”.

Úgy folytatta, hogy „az a kiindulópontja mindennek, hogy nem lehet atomfegyverük”, majd hozzátette:

nem akarok előre mindent elmondani, de megállapodtunk abban, hogy soha nem lesz atomfegyverük. Ebbe beleegyeztek.





They have agreed they will never have a nuclear weapon; they have agreed to that. Trump on Iran:They have agreed they will never have a nuclear weapon; they have agreed to that. pic.twitter.com/w6tQie70ou March 24, 2026

Trump azt is állította, hogy Irán nagyon szeretne megállapodást kötni.

Az Ovális Irodában nyilatkozva azt mondta: „a megfelelő emberekkel tárgyalunk, és ők annyira megállapodást akarnak kötni, hogy azt el sem tudják képzelni”.

(The Guardian - 24 nyomán)