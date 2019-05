A marihuána legalizálása, a homoszexuális „házasság” pártolása, annak a ténynek tagadása, hogy létezik cigánybűnözés, a nemzeti radikalizmushoz való ellenséges viszony, önmagát „gazdaságilag baloldaliként” meghatározó szemlélet, ezek mind-mind Puzsér Róbert gondolkodásának szerves részét képezik. Röviden ennyi is elegendő volna a címben feltett kérdésre, de legyünk alaposak, fejtsük ki, mit, miért utasítunk el!

Puzsér Róbert érdekes, megosztó, s mindenképpen olyan személyiség a politikai palettán, aki valóban hisz abban, amit mond. Divatosan szólva, „van víziója”. Ez már önmagában véve ritkának számít egy olyan politikai klímában, ahol hemzsegnek a világnézetüket kaméleon módjára váltogatók.

Vannak, akik „hazudnak reggel, éjjel meg este”, és persze olyanok is, akik „korábban másnak engedték láttatni magukat”, hogy aztán, ha érdekeik úgy kívánják, összeálljanak, ami kétségkívül „optikailag unortodox látványt nyújt”.

Mindez persze önmagában nem elegendő, hiszen, valójában az ellenzéki oldalon Gyurcsány Ferenc az egyetlen vezető, aki őszintén hisz politikai víziójában, mégsem mondhatjuk, hogy bármiben is azonosulni tudnánk vele. Vizsgáljuk meg értékrendünk alapján, hogyan is áll ez Puzsérral, miért kell határozottan kimondanunk, számunkra ő sem lehet választható alternatíva.

Elöljáróban azt szögezzük le, itt-ott fellelhető némi szimpátia, vagy akár egy-egy bátortalanul kimondott szó, melyben a mi köreinkben (értsd: jobboldali, nemzeti radikális tábor) is szimpátiával, támogatólag beszélnek Puzsérról.

S megvallom őszintén, ez volt az, ami arra indított, írjak a témáról. Ezt csírájában tisztázni kell.

Unos-untalan halljuk, „le kell zárni a 20. századot”. Ez pontosan így van, ebben nincs vita. Az ebből a helyes témafelvetésből levont következtetésekkel annál inkább. Nem szabad, de nem is lehet újrajátszani a 20. század harcait, azokat a csatákat megvívták a múlt század ideológiái. Ezért, bármennyire is meglepően hangzik, Puzsért arról az oldalról egyáltalán nem fogom megvizsgálni, bizonyos történelmi kérdésekről milyen álláspontot alakított ki. Nem állítom, hogy nem releváns, és azok alapján ne lenne behatárolható, végül is milyen értékrendi tömbhöz tartozik, de sokkal élesebb a kép, ha ezt a jelenkor szemüvegén át nézzük. Ez különösen azért lesz fontos, mert nemzeti körökben éppen az váltja ki a szimpátiát, hogy kifejezetten ellenségesen viszonyul a 20. századi maradványokból táplálkozó, ha úgy tetszik, „régi baloldalhoz”.