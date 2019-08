Vasárnap délutánra 23 civil szervezet hirdetett szolidaritási sétát az úgynevezett „kirekesztés” ellen, ezzel óhajtották ellensúlyozni a Coca-Cola botrányos reklámkampánya elleni tiltakozást. A séta megtörtént, a baloldali média szerint több százan vettek részt a rendezvényen. A szűkszavú tudósítások is mutatják, hogy miközben az italos cég homoszexualitást népszerűsítő kampánya elleni petíciót több tízezren írták alá, az ellenakció érdektelenségbe fulladt. A képes beszámolók nagyon ügyeltek arra, hogy ne nagyon mutassák a soványka tömeget. Nem is lenne érdemes foglalkozni a vasárnapi sétával, ha az egyik beszédben nem hangzott volna el a bűvös szó. Auschwitz.

A Clark Ádám téren kezdődött a rendezvény, több beszéd hangzott el, Dés László zenélt egy keveset, s mondott valami hülyeséget is, nem érdemes idézni. Az utolsó felszólaló Peksáné Gyémánt Ágnes volt. A hírekből értesültem arról, hogy létezik ez a hölgy, korábban soha nem hallottam a nevét, pedig valami homoszexuális csoport aktivistája, több homorendezvényen szólalt már fel, tehát a közélet szereplője. Most igyekeztem tájékozódni, megnéztem, a YouTube mit őriz Ágnes asszony életművéből.

Idén májusban Kövér László egy lakossági fórumon azt mondta, a pedofíliával egyenértékű, ha valaki azt követeli, házasodhassanak a homoszexuális emberek, s gyermeket is fogadhassanak örökbe. Nem vagyok Kövér-rajongó, de a házelnök véleményét osztom. Kövér megnyilatkozása persze kiverte a biztosítékot szivárványos körökben, néhány tucat ember az Országház előtt demonstrált, s beszédet mondott Ágnes asszony is. Érdemes belehallgatni a felvételbe . Az elején egy fura mondat:

Degenerált mondat, mindenki tudja, ilyet normális ember nem ejt ki a száján. Később a szónok nácizott is egy jót, a háttérben pedig (a felvétel elején) felbukkant egy különös alak fényképezőgéppel a kezében. Mécs Imre, a liberális demokrácia nagy bozótharcosa, aki mindenhol ott van, mert nélküle nincs balos tüntetés, nincs nácizás.

Tegnap tehát felszólalt Pesksáné Gyémánt Ágnes, s beszédét ezekkel a szavakkal kezdte (a teljes beszéd meghallgatható a mérce.hu Facebook-oldalán, a tegnapi rendezvényt rögzítő felvételen 39:40-től):

Én Gyémánt Ágnes vagyok, mozgássérült, de mondhatnám, hogy kettő az egyben, mert egy LMBTQ-gyerek (?!) édesanyja is vagyok. A lányom az LMBTQ-közösség tagja. De azt is mondhatnám, hogy három az egyben, mert nagyapámat Auschwitzban ölték meg még harminc rokonommal. Az édesapám Borban volt munkaszolgálatos és hazajött szerencsére, ezért állhatok most itt. Ez az identitás ugyanolyan fontos nekem, mint az, hogy mozgássérült vagyok és anya.