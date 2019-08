Publicisztika, Elcsatolt részek :: 2019. augusztus 16. 19:21 ::

Ne hagyd elveszni... - "pelenkás honfoglalás" Erdélyben?

Számomra, és gondolom sokunk számára kiemelt jelentőséggel bír, mi lesz az elkövetkezendő évtizedekben a határon túli magyarok sorsa. Lélektanilag ugyan érthető is lehet akár, gyakorlati szempontból viszont már annál kevésbé, hogy ez az aggódás egyfajta passzív panaszkodássá alakul, „világvége” hangulattal párosul. Félreértés ne essék, a helyzet valóban sok szempontból nem rózsás. De nem is elsősorban azért, mert főleg Romániában a legváltozatosabb módszerekkel próbálják ellehetetleníteni az erdélyi magyarságot, hanem, és ez a teljes Kárpát-medencei magyarságra igaz, a demográfiai adatok végett.



Fotó: Erdély Ma

Persze az elszakított területen élők esetében legitim érv azt mondani, azért fogynak, mert a román állam elnyomja, elüldözi őket. Nem vitatkozom. Azonban egy valamelyest meghökkentő statisztika került napvilágra nemrégen, nem is verték olyan nagy dobra. Meggyőződésem, hogy Isten is az élni akaró, ezáltál életképes nemzeteket segíti meg, akik hajlandók tenni önmaguk szabadságáért és túléléséért.

Ebben a harcban talán egy piciny mozaik, talán egy nagyobb volumenű történés, esetleg egyszeri apróság, de a tényt rögzítsük: az Országos Statisztikai Hivatal összlakosságra vonatkoztatott adatai szerint Romániában az ország nagyrészében nagymértékben csökkent, viszont az erdélyi, főként magyar lakta megyékben nőtt a lakosság.

A szakértők az adatokat elemezve arra figyelmeztetnek, ilyen ütemben haladva 30 éven belül megfeleződhet a romániai kisdiákok száma, a hazai társadalom már most kezd látványosan elöregedni és fogyatkozni – olvashatjuk a Főtér.ro honlapon.

Ez legyen az ő problémájuk, am viszont számunkra érdekes, hogy az Erdélyre és elsősorban az erdélyi magyarokra vonatkozó statisztikai adatokat elemző Erdélystat közleménye szerint ugyan Erdélyben is csökkent 0,7 százalékkal a születések száma az év első felében a tavalyi adatokhoz képest (a halálozások száma is csökkent egy százalékkal), viszont a két magyar többségű székely megyében idén január–május között 4,8 százalékkal nőtt az élveszületések, és 1,7 százalékkal csökkent a halálozások száma. Hargita és Kovászna megyében így a népességfogyás mértéke figyelemre méltó mértékben, 17,4 százalékkal csökkent.

A szintén jelentős arányban magyar lakta régió, a Partium (Bihar, Szatmár, Szilágy megye) is csatlakozott a pelenkás honfoglaláshoz (az ilyen kifejezésekre tágulnak igazán a SRI-s szemek), itt 6,5 százalékkal csökkent a népességfogyás - írják.

Majd pedig úgy összegzik az eredményeket, hogy Románia társadalma összességében véve látványosan öregszik: az utóbbi 15 évben a 15 év alatti romániai lakosok száma 3,8 millióról 3,05 millióra esett vissza, így a szakemberek szerint sürgősen szükség lenne egy hatékony családtámogató programra, hogy minél hamarabb nőjön a gyerekvállalási kedv.

Egyébként ide kívánkozik, hogy Giuseppe Conte olasz miniszterelnök tegnap délután jelentette be, hogy hat európai ország hajlandó befogadni a menedékkérőket a Open Arms hajó fedélzetéről. Salvinihez intézett éles hangú üzenetében elmondta, hogy Franciaország, Németország, Románia, Portugália, Spanyolország és Luxemburg nyújt segítő kezet.

Nem is tudja, mit gondoljon ilyenkor az ember.

Ott van ugyanis a jelentkezők között Románia is. Ha európai szemmel közelítünk a kérdéshez, azt mondhatjuk, ez egy agyrém, egyetlen európai ország se fogadja be őket. Ha azonban csak és kizárólag magyar szemmel, tekintetbe véve az elmúlt időszak eseményeit (Úzvölgye, Craiova-Honvéd meccs), akkor érzelmi alapon könnyen kicsúszhat a szánkon, hogy hajrá, vigyék őket oda, de kizárólag a Kárpátokon túlra, például Bukarestbe.

Nyilván a valóságban ez nem lenne kivitelezhető, hiszen egy országon belül szabadon mozoghatnának, aminek az erdélyi magyarság is ugyanúgy meginná a levét. Nem tudni, mennyiben átgondolt felajánlkozás volt-e ez, és mennyiben építene Románia a migránsokra, hogy pótolja az egyre fogyó „őslakosságot” (igen, ez esetben indokolt az idézőjel). Mert bár egy hajónyi migráns nem old meg semmit, már ha valóban a létszám növelése a cél, de ha folytatólagosan erre az útra lépnek, az már más kérdés. Természetesen ahogy más országok esetében, itt is közönséges baromság az ötlet.

De, hogy összegezzük az alaphírt, ámbár biztos vagyok benne, sokan fanyalognak majd, mondván, „ez semmit nem jelent”, vagy „ettől még nem lesz újra miénk Erdély”, azonban mégiscsak csak van egy döntő különbség. Mégpedig az, hogy nem a román, hanem a magyar lakosság növekedett, ez pedig éppen elég okot szolgáltat a mai napon arra, hogy ne mindig csak a rossz dolgokra fókuszáljunk, hanem örüljünk is végre valaminek, és a hír olvasása után azt mondjuk, ez az, csak így tovább!

Lantos János – Kuruc.info