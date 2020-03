A koronavírus alaposan átszabta nem csak az átlagember hétköznapjait, hanem a magyar politikai életet is. Jobban mondva nem szabta át, hiszen a balliberális ellenzék ugyanazokat a köröket futja és ugyanazokba a csapdákba esik bele évről évre, de úgy gondolom, megegyezhetünk abban a kedves olvasóval, hogy ezért nem fogjuk sajnálni őket. A "koronavírus-törvény" emlékezetes iskolapéldája lesz a történelemkönyvekben annak, hogyan kell ott is "politikát csinálni", ahol nem kellene. Hogyan kell "diktatúrára" hivatkozni, amikor magyar emberek egészsége lenne a tét.

Az egészben persze az a "legviccesebb", hogy nem elég, hogy a magyarországi balliberális ellenzék nyugodtan hazárdíroz az emberek egészségével, de még végtelenül ostoba is. Ugyanis a Fidesz ismét előttük járt egy lépéssel, magyarul nagyon jól tudták, hogy végtelen rövidlátásuknál fogva nem szavazzák meg a ballibek a beterjesztést, eztán pedig egy komplett hadjáratot lehet ellenük indítani, hogy szabotálják a védekezést. Ha ez így van, akkor egyrészt a kormánypárt bolond lenne nem kihasználni az erre kínálkozó remek alkalmat, másrészt ezt úgy tudják végigvinni, hogy ők maguk nem fognak valótlant állítani. Ezzel a húzással a balliberálisok tényleg magát a védekezést is szabotálták, amely nyilván nem rajtuk, hanem a lakosságon csapódna le.

Persze van olyan ellenzéki párt is, mely a felesleges vinnyogás és sárdobálás helyett konstruktívan áll a koronavírus-kérdéshez, és építő jellegű szervezetként viselkedik, ugyanis a kormánypártok is számos hibát vétenek a vírus ellen való védekezés közben. Példának okáért itt és itt lehet bővebben olvasni a Mi Hazánk kezdeményezéseiről, de az is érthetően le van vezetve , hogy miért volt szükség a törvény megszavazására.