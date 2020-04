Kőszeg Ferenc, a Kádár-kor „demokratikus”-nak becézett „ellenzék”-ének egyik ismert figurája, majd a néhai eszdéesz egyik alapítója, 1990 után két ciklusban országgyűlési képviselő 1939. április 26-án született, tehát ma ünnepli 81. születésnapját. Miért írunk róla? Nem, nem akarunk tisztelegni szóra sem érdemes munkássága előtt. Nem akarjuk méltatni szóra sem érdemes életútját. Azért írunk róla, mert egy héttel ezelőtt a Facebook-oldalán olyan szöveget tett közzé, amely mellett nem lehet elmenni szó nélkül.

Mi a közös az említett három személyben? A válasz egyszerű. Mindhárman zsidók.

„Szentkoronás vírus”. Eddig ilyesmit még nem írt le hazánkban egyetlen tollforgató sem. Még Kőszeg Ferenchez hasonló vérvonalú firkász sem vetemedett erre.

Igaz, a demencia jeleit mutató Kőszegnek nem ez az első nyelvi ámokfutása a járvány kezdete óta. Március 29-én megjelent írásában Hitlerhez hasonlította a kormányfőt, s nem is burkoltan arra célzott, hogy 2022-ben talán nem is lesz választás, mert addig kiépül az Orbánba csomagolt új Hitler diktatúrája. Március végén még csak nácizott egy jót az öreg zsidó, újabb szövegében már a kormányfő-diktátor a „szentkoronás vírus” terjesztője. És erre a felháborító kitételre senki nem reagált.

Nem arról van szó, hogy a jelenlegi kormányfő személye és rendszere szent és sérthetetlen. Lehet, sőt kell is bírálni a kormányzat munkáját, de hülyeségeket írni, a magyarság Szent Koronáját bemocskolni nem szabad, pláne nem egy Kőszeg-féle jöttment alaknak.

Írtuk, Kőszeg Ferenc zsidó. Nem is akármilyen zsidó. A Wikipédia Kőszeg-szócikke közli a szentkoronázó lény családfáját, egészen a dédszülőkig. A nyolc dédszülőből hatnak a neve ismert. Olvassuk el a névsort: Kohn Lipót, Steiner Lotty, Pollak Adolf, Wachtel Fáni, Eidus Berkó, Bürger Luisi. Kőszeg anyai nagyanyjának szüleit nem ismerjük, a nagyanya neve azonban szintén beszédes: Seldin Chassia. Azt is látjuk a családfából, hogy a négy nagyszülőből kettő nem is hazánkban született. Az anyai nagyapa, a litvániai zsidó Eidus Bentian például az orosz munkásmozgalomban vett részt, a 20. század elején költözött Magyarországra, egészen pontosan Szegedre feleségével, Seldin Chassiával, s alig tíz évvel később már „nem egészen lényegtelen mértékben járult hozzá a bolsevizmus néven ismert szellemi pestis népszerűsítéséhez” (Szegedi Új Nemzedék 1925. október 11., 1. o.). Az orosz-zsidó kommunista típusa förtelmes képződmény, ezt nevezték méltán többen is a zsidóság szemetjének. Ezért is foglalkozott a korabeli sajtó azzal, miként kaphatott 1930-ban magyar állampolgárságot ez a Litvániából hazánkba települt, időközben igencsak megtollasodott zsidó forradalmár (lásd: Új Magyarság, 1938. január 20., 7. o. és Szegedi Új Nemzedék 1938. január 23., 1. o.).