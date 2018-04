Publicisztika :: 2018. április 9. 21:57 ::

Demszky Gábor és az autó gramm

A választás napján sok furcsa esemény történt. Volt, ahol jobbikos pólóban megjelent honfitársunknak „véletlenül” olyan szavazólapot adtak, amelyre nem került pecsét, volt, ahol a visszalépett jelölt neve helyett más jelölt nevét húzták ki a szavazólapról, s volt olyan szavazókör, ahol még a késő esti órákban is több százan várakoztak, hogy leadhassák a voksukat. A Bocskai úti szavazókör előtt felbukkant a már rég megszűnt zsidópárt egyik ősbölénye, Demszky Gábor is. Derűs élmény lehetett azoknak, akik élőben, testközelből látták őt.

Régebbi felvételek is bizonyítják, hogy a két évtizedig Budapest élén álló zsidó mentális állapota igencsak aggasztó. Demszky vasárnap délután úgy döntött, egyik barátjával ellátogat a Bocskai útra, hogy vizet és valamilyen propaganda újságot osztogasson a szavazásra várakozók között. Ebbéli ügyködéséről két kormánypárti médium is rövid felvételt készített. Az Echo TV felvételén a kérdező is, Demszky is igen harcias, s jól látható, hogy az egykori főpolgármester nekimegy a kamerának. Aztán felbukkan Demszky haverja, s miközben kosarát lengeti a kamera felé, liberális zsargonban egy bizonyos testrészbe küldi el a tévé munkatársait.

A riporter szájából elhangzik a kérdés: „Ön kicsoda?” Elárulom. A kosarat lengető potrohos, batyus ember Szilágyi Sándor, az egykori „demokratikus ellenzék” neves tagja, a néhai, Beszélő című héber szamizdat egyik szerkesztője. Viselkedése és fizimiskája alapján úgy sejtem, ő is bolygó, bolond zsidó.

A másik felvételt a PestiSrácok című kormánybulvár portál készítette (az állami pénzekkel alaposan kitömött PestiSrácok lapigazgatója az egykori útinfós Stefka István, a fideszessé vedlett írástudatlan bolsevik firkászok doyenje, főszerkesztője pedig az alkoholista Huth Gergely). Ebből a felvételből megtudjuk, hogy Demszky nemcsak vizet osztogatott, hanem valamilyen szamizdatot is, ezt éppen a már említett batyus ember árulja el azzal a toldalékkal, hogy amit Demszky osztogat, az csak jó lehet.

Adva van tehát két olyan felvétel, amelyen Demszky akciózik.

Aztán Demszky hazament, és Facebook-oldalán megírta találkozását az Echo TV-vel. Ebben a történetben ez az igazán fontos mozzanat. Demszky bejegyzését másoltam, s most közzéteszem

Azzal most nem foglalkozom, mennyire hitelesen mondja el Demszky a történetet, ezt az olvasó maga is eldöntheti. Számomra Demszky mellékelt bejegyzésének két eleme az érdekes.

Demszky azt írja: „kevesen reagáltak pozitívan megjelenésünkre, amit nem tudtam mire vélni”. Én bizony tudom mire vélni. Ilyen ronda zsidóra én sem tudnék pozitívan reagálni, megértem tehát a szavazásra várakozók tartózkodó viselkedését. A másik, fontosabb eleme a bejegyzésnek egy olyan grammatikai egység, amilyennel korábban még nem találkoztam. Azt írja Demszky, hogy „voltak akik autó grammot is kértek”. A „voltak” után hiányzik a vessző, de ez a kisebbik baj. Mi az, hogy „autó gramm”? Autó – négykerekű jármű. Gramm – ez pedig mértékegység. Ezt adott Demszky azoknak, akik kértek belőle. A szavazásra várók tehát nem autogramot (Demszky Gábornak mondom: saját kezű aláírást) kaptak, hanem Demszky-féle „autó grammot”.

Ez a degenerált zsidó húsz éven át vezette Magyarország fővárosát. Az ezredfordulón rövid ideig ő volt az eszdéesz elnöke, akkor hirdette meg fennhangon, hogy ő fogja majd leváltani Orbán Viktort. Erre a kísérletre nem volt lehetősége, mert fél év múltán kipenderült a pártelnöki székből. Demszky ma vérig sértett ember, nehezen dolgozta fel, hogy politikai karrierjének és az egykor erős zsidópártnak már régen vége, fokhagymaszagú liberalizmusuknak a Kárpát-medencében befellegzett.

Demszky idézett bejegyzéséhez több hozzászólás érkezett, természetesen többnyire fajtársaktól, de senki nem tette szóvá az „autó grammot”.

Demszky is csak azért aggódott, hogy az Echo TV a felvételt meg fogja vágni. Aggodalma fölöslegesnek bizonyult. A rövid felvétel egyetlen snitt, vágatlanul nézhetjük Demszkyt és a másik, batyus rondaságot. Nincs mit metélni ezen a felvételen.

Ha már Demszky Facebook-oldalán jártam, megnéztem egy-két korábbi bejegyzését is. Megtudtam például, hogy ő is kampányolt. Méghozzá az LMP egyik jelöltje mellett.

Ez a hír meghökkentett, hiszen az LMP mindig a függetlenségét hangoztatta, jobbikos körökből pedig elhangzott, hogy sikeres választási szereplés után az LMP-vel elképzelhető az együttműködés. Most megtudtam, hogy Demszky néhány elv- és bizonyára fajtársával Szekszárdon kampányolt Hadházy Ákos, az LMP azóta már lemondott társelnöke mellett, akinek „közédekű agyatgyűjtéseit” nagyra tartja.

„Autó gramm” és „agyatgyűjtés”, Hadházy Ákos és Demszky. Nem véletlen talán, hogy a baloldal visszalépése ellenére az esélyesnek kikiáltott Hadházy nagy vereséget szenvedett Szekszárdon. Pedig, ahogy a kosaras-batyus ember mondta a felvételen, amit Demszky osztogat, az csak jó lehet. Ez a tézis már Judapesten sem érvényes, pláne nem Szekszárdon, amely színtiszta magyar város.

B. - Kuruc.info