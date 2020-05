Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2020. május 5. 12:50 ::

Nem felejtünk

Reklám





Valamikor régen, még Kádár János regnálása alatt, mikor a magyar történelem eme, egyik legsötétebb figurája az „úgynevezett Romániába” látogatott, hogy találkozzon elvbarátjával, Nicolae Ceaușescuval, történt egy nagyon tanulságos eset. Helyszínül talán Kolozsvár szolgált, s miután Kádár lelépett a vonatról, a román diktátor sietve köszöntette egy erős kézszorítással, majd széles mosollyal a képébe vágta: Isten hozta ezen az ősi román földön!

Kádárnak természetesen egy rossz szava nem volt. A nemzetközi baloldali ideológia lényegétől elválaszthatatlan, hogy nem tud mit kezdeni a nemzettel, a patriotizmust tűzzel-vassal üldözi. Abba persze most ne menjünk bele, hogy éppen az „ügynevezett Romániában” lehetett vad, sovinizmusba hajló nacionalista a bolsevizmus is. Egyébként a román külügy hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország ne foglaljon állást az „úgynevezett Székelyföld” ügyében, úgyhogy innentől kezdve az én tollam alól nem fog kijönni soha többé, hogy Románia, pontosabb, ha odabiggyesztem az úgynevezett jelzőt.



A két gazember

A magyarellenes sovinizmus és a magyarországi baloldali nemzetárulása az elmúlt hetekben különös módon összefonódott. A napokban járatja csúcsra ugyanis a magyargyűlöletet az eredetileg szász származású Klaus Johannis román elnök, aki kompenzálásként még nevét is Iohannisra románosította, és éppen most érkezik finisébe a nemzeti régiókért indított aláírásgyűjtés.

És, bár tudom, egy hírportál esetében érdemes olyan eseményeket feldolgozni, olyan híreket leközölni, melyek a napi aktualitást képezik, én mégis kivételt teszek. Különös helyzettel állunk szemben. Az elmúlt két hónapot lényegében elmosta a koronavírus, ha történt is valami közérdeklődésre számot tartó dolog, egész egyszerűen nem bontakozott ki, nem kapták fel, legfeljebb lábjegyzetként szerepelt a hírekben. Azt gondolom, ez a megállapítás áll arra is, ami még márciusban történt Pécsen.

Most már valóban a feltekerték a hangerőt, rengeteget hallunk a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtéséről, melyről egyébként magam is írtam még februárban, ami egyrészt jó és hasznos, másrészt – sajnos – a magyarságra jellemző „patópálizmus”ékes példája. Tehát szűk másfél hónappal ezelőtt egy pécsi LMP-s (!) önkormányzati képviselő előállt azzal az ötlettel, hogy a város fogadjon el egy határozatot. Miszerint Pécs támogatja a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezését. Azt ma már szinte mindenki tudja, hogy az ügyben tavaly május 7-én indult aláírásgyűjtés, és idén május 7-ig egymillió szignó szükséges legalább hét tagállamból, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel. Az LMP-s javaslat a polgári kezdeményezés aláírására is buzdította volna a pécsieket és a baranyaiakat.

Ebben azért – taktikai okokból – a baloldal egy része sem lát kivetnivalót, rögzítenünk kell a tényt, hogy még Karácsony Gergely vagy a Momentum is támogatta, de persze voltak olyanok, akiknél kibújt a szög a zsákból. Az előterjesztést nem fogadta el az MSZP–DK–Jobbik–Momentum által koalícióban irányított baloldali önkormányzat. Az ügyben nemmel szavazó Siposné Bikali Éva gyurcsányista (Demokratikus Koalíció) képviselő el is árulta, hogy mit gondolnak a témáról. Azt mondta, ez a kérdés egyáltalán nem is tartozik a pécsi önkormányzatra. A DK-s képviselő még a saját koalíciójának ötleténél is tartózkodott, ami a székely zászló elhelyezéséről szólt.



A pécsi gyurcsányista, természetesen jobbikos támogatással

Hiába nem napi esemény, hiszen valóban márciusban történt, de úgy tapasztaltam, nem kapott túl nagy publicitást, és újra és újra le kell írnunk, ezt nem fogjuk elfelejteni. Kiegyenlítetlen a számla. De egyébként ne gondoljuk, hogy ez egyszeri eset volt, különböző balliberális csoportokban ezerrel megy a magyargyűlölet és uszítás határon túli magyar testvéreink ellen…

Szolgáljanak ízelítőül az alábbi képek, melyek egy nyilvános csoportból valók:

A kifotózott kommentek nélkülözték a teljesség igényét. Úgyhogy már csak azért is írjuk alá még többen, azon túl, hogy segítünk székely testvéreinknek, de fagyjon az arcára a vigyor valamennyi román sovinisztának és extrémista, etnomazochista magyargyűlőnek, ha már azt hitték, győztek.

Azt nem feltételezem, hogy portálunk olvasói ne írták volna alá mind, ezért arra kérek mindenkit, győzze meg rokonait, barátait, aki még nem tette meg, azonnal cselekedjen

Lantos János – Kuruc.info