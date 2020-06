Publicisztika :: 2020. június 10. 11:38 ::

Könyvajánló - Dr. David Duke: Ébredésem

Reklám





Ha esetleg azt hinné a kedves olvasó, hogy a most következő könyvbemutató azért született meg, mert egy néger bűnöző halála miatt két hete csak úgy kapkodom a fejem ebben a sebtében összetákolt orwelli világban, akkor nagyon is jól hiszi (meg egyébként is túl sokat pihent a Könyvajánló rovat). Az Ébredésem című kötetben ugyanis minden benne van, ami ahhoz szükséges, hogy az amerikai (illetőleg most már sajnos amerikai és európai) folyamatokat megértsük, vagy legalábbis el tudjuk helyezni a megfelelő polcra.

Úgy gondolom, Dr. David Duke neve kevés ember számára ismeretlen, akinek esetleg mégis, annak érdemes elolvasnia ezt az immáron 14 évvel ezelőtt készült interjút, amikor Duke Magyarországra látogatott . Dr. David Duke a fehér ellenállás alfája és omegája, a hiánypótló művek írása mellett pedig a politikába is ugyanazzal az őszinte lelkesedéssel és igazmondással vágott bele. Természetesen – mint oly' sokan mások is – Duke is megtapasztalta, milyen romlott erők munkálkodnak a politika világában. Louisiana államban ugyan ért el sikereket, de amint "beleütközött a demokrácia plafonjába", államszinten egy közveszélyes, őrült rasszistának, antiszemitának bélyegezték (persze ezeket a jelzőket pályafutása elejétől megkapta a környezetében).



Fotó: AP

Az Ébredésem című kötet 2013-ban jelent meg Magyarországon a Gede Testvérek kiadó jóvoltából, a fordítás pedig a szerző engedélyével készült. A könyv kapott egy Faj és valóság alcímet is, utalva ezzel a mű fő vonulatára. Aki azonban arra számít, hogy ez egy száraz, kizárólag tudományos alapú kötet, azt érheti egy-két meglepetés. Ugyanis a faj kérdéskörével foglalkozó fejezetek mellett helyett kaptak önéletrajzi részek is, amelyek kiváló betekintést engednek a korszak légkörébe, egy fehér, amerikai család mindennapjaiba, a szerző magánéletébe, gondolatvilágába. Érdekes, hogy ez az önéletrajzi vonulat végig jelen van, kissé oldottabbá téve azokat a részeket, amelyek tudományosságuk révén nagy figyelmet és koncentrációt igényelnek és néhol bizony meglehetősen fárasztóak.

A könyv két részre van osztva, ebből a II. rész szintén a könyv alcímét, a Faj és valóságot hordozza. Duke széles látókörrel, több oldalról vizsgálja a rasszkérdést, sokszor olyan narratívákat is felélesztve, amelyekről első olvasatra nem is gondolnánk, hogy kapcsolódnak az ominózus témához. A teljesség igénye nélkül megvizsgálja a faj és értelem, a faj és intelligencia, vagy a faj és társadalom kérdéskörét is. A liberálisok valószínűleg agyvérzést kapnának a Faji különbségek gyökerei című alfejezettől, amelyben megtudhatjuk, miért a világ egyik legnagyobb szemfényvesztése a "mindenki egyenlő" cukormázas maszlag.



A magyar kiadás Dobszay Károly által tervezett borítója

A leírt gondolatok mellé széles forrásanyag is dukál. Erre rájöhetünk a fejezetek olvasása közben (számadatok, összehasonlítások stb.), de a könyv végén is öles lábjegyzetet találhatunk. Szomorú, de az itt felsorolt könyvek, kiadványok, cikkek közül szinte egy kezemen meg tudtam számolni, hány darab érhető el magyarul (bizony, bőven lenne mit lefordítani a magyarság számára). Ez az öles lábjegyzet egyszersmind bizonyíték arra is, hogy nem egy sebtében összecsapott fércmunkáról, hanem tudományos alapokon nyugvó ismeretterjesztő-önéletrajzi kötetről beszélhetünk.

Egyes fejezetek (vagy éppen a könyv) elején mottók is találhatóak, amelyek már önmagukban felmossák a padlót a liberális hazugságokkal. Ha már Orwell, akkor a könyv elején olvasható mottó így hangzik: "Az egyetemes csalás idején az igazmondás forradalmi cselekedet". Sokak számára megfontolandó gondolat.

Összességében – egy nem orwelli világban – az Ébredésem kötelező olvasmány lenne nem csak az Egyesült Államokban, hanem a fehér civilizáció minden egyes oktatási intézményében. Duke a '60-as években kezdte pályafutását (ha úgy tetszik, akkor "ébredt föl"), amely még – ha már omladozott is ugyan – de az életerős fehér öntudat talán utolsó erős évtizede volt Amerikában. Az elmúlt években születettek persze elképzelni sem tudják, milyen világ lehetett akkor, így Duke munkája nyomán akarva-akaratlanul végigszemlélhetjük azt is, milyen stációkon keresztül jutott el a társadalom oda, amely végül bűnöző négerek istenítésébe, bolti lopásokba, gyilkosságokba torkollott.

Az önéletrajzi elemek ellenére sem mondhatom, hogy az Ébredésem könnyű olvasmány. De az is biztos, hogy többszörösen meghálálja a belefektetett energiát. Ha más nem, akkor a most zajló események miatt érdemes megvenni és elolvasni, garantáltan értékes tudással gazdagodhatunk belőle.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

A sorozat eddig megjelent részei: