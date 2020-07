A rongáláson túl van azonban több súlyos kérdés is, amelyeket gyanítom, hogy nem túl sokan fognak feltenni, engem mégis nagyon furdalnak. Százszor átrágtuk már, hogy ami nyugaton megjelenik, az késve ugyan, de Magyarországra is biztosan „ellátogat”. Jó és rossz dolog egyaránt. Történelemből az amerikai, nyugat-európai BLM-anarchisták is egyesre vizsgáztak, a jelen állás szerint pedig a hazai képviselők sem teljesítenek jobban. A Churchill-szoborra pingált „náci” felirat inkább volt röhejes, mint szomorú, és ha nem is értettük, mit keres Magyarországon egy Winston Churchill-szobor, Horthy Miklóssal már merőben más a helyzet. A volt kormányzó bármennyire is nem tartozik a kedvenc történelmi személyiségeim közé, úgy gondolom, hogy szobrot érdemel, az antifasiszta nő tette pedig államiságunkat, dicső múltunkat, fehér civilizációnkat sérti és támadja. Tóth Edit Facebookon közzétett megjegyzései ellenben ködösek, helyenként értelmezhetetlenek. Az egész olyasvalaki kommunikációjára emlékeztet, aki nincs teljesen tisztában azzal, mit csinál és miért, vagy hogy egyáltalán melyik bolygón van.