Publicisztika :: 2020. október 1. 14:45 ::

Fasizmus 1920 - reakció Jeszenszky Zsolt érthetetlen gondolatmenetére

Nincs két hete, hogy a Nácizni éjjel, nácizni nappal című írásomban feltártam, mennyire káros az a társadalmi-politikai-kulturális ámokfutás, amit az idézőjeles "jobboldal" (kormánypártok) művel a nemzetiszocializmus, a fasizmus, illetőleg a mindenkori baloldal kérdéskörében. Mivel nem analfabétákról beszélünk, nehéz feltételezni, hogy ők maguk el is hiszik, amit leírnak, sokkal inkább egy kívülről vezérelt, szándékos történelemhamisításnak lehetünk tanúi, hogy a kormánypárti propagandán nevelkedett emberfia még csak véletlenül se találjon tiszta forrásvizet, hiszen a "fasizmus, hát az rossz, mert baloldali".



"Megkésett pubertáskori lázadás ez Zsoltnál" - mondta róla a Heti Válasznak Jeszenszky Géza, az apja. Pedig alma nem is esett olyan messze a fájától

Annak ellenére, hogy rendszeresen kritizálják a baloldalt, ennél kádáribb már nem is lehetne a felfogásuk (látszik, hogy itt semmilyen rendszerváltás nem történt). Ha úgy tetszik, baloldalibbak a baloldaliaknál, nácizásban és fasizmus-kiáltásban legalábbis köröket vernek még Szabó Tímeáékra is. Ezzel persze bebizonyították a valódi uralkodók előtt, hogy ők bizony sokkal jobb és engedelmesebb kisdiákok, mint a "sokszor antiszemitizmusba keveredő baloldal", így megéri inkább rájuk tenni a téteket, semmint a korábbi kiskedvencekre. Egy biztos, akármelyik oldal kis kerül ki győztesen, a hazai és nemzetközi zsidóság végül úgyis nyer, hiszen nem a fasizmus és a baloldal között van hasonlóság, hanem a baloldal és az idézőjeles kormánypárti "jobboldal" között, már ha a zsidók előtti hajbókolásról van szó. Az persze nem esik le nekik, hogy bármennyire is nyalnak, bármit is tesznek, hová teszik ők a gojokat , de aki szeret házhoz menni a pofonért, hát lelke rajta...

Így érkeztünk el Dj Jeszyhez, aki önmagát szerényen csak "politikai hobbistának nevezi". Mondjuk ez legalább jó ürügy arra nézve, hogy miért nincs tisztában egyáltalán a nagy XX. század ideológiai harcaival. Hol máshol, mint a PestiSrácok hasábjain, ismét jóízűen fasisztázott egyet, reménykedve, hogy így talán nem haragszanak meg (annyira) rá a helytartók, hogy a multikat kritizálta . A recept a régi: bírálja a multikat egy sor (egyébként jól összerakott) érvvel, majd alátámasztásként a fasizmussal rokonítja a jelenlegi elnyomást, egyrészt, hogy lesöpörje magáról a "fasisztavádakat", másrészt, hogy szándékosan összezavarja a hiszékeny embert, nehogy véletlenül is rájöjjön, hogy a fasizmus nem egyenlő a mai elnyomó multikkal és techdiktatúrával, hanem pont az egyik legjelentősebb ellenszere annak.

Persze Jeszy annyira igyekezett a hamis egyenlőségjel meghúzásában, hogy a vége felé már maga is belezavarodott. Ilyen például, amikor a "céges büszkeséget" hozza fel példaként, ami felváltotta a fasizmusban megélt nemzeti büszkeséget, majd két sorral (!) odébb leírja, hogy a multicégek diktatúrája és nyomulása ellen a NEMZETI kormányok jelentik az utolsó védvonalat. Öhm... most akkor a "fasiszta" kormányokra gondolsz, Jeszy? Csak mert ugyanabban a kontextusban, ugyanazt a szót használtad két ellentétes előjelű ténymegállapításnál... Na mindegy, lehet, hogy nem Ormos Mária fasizmusról szóló könyvein kellett volna felnőni.



Ez is egy hozzáállás... Keresztény-nemzeti alapon, természetesen

Noha Benito Mussolini A fasizmus doktrínája címen összesített munkáiról szóló bemutatóm több mint egy éves, nem, hogy nem vesztett az aktualitásából, hanem egyre inkább időszerű (ezért érdemes könyvajánlókat írni). Noha ebben nagyrészt minden benne van, amit a fasiszta világnézetről tudni érdemes (sajnálatos módon a Duce egyéb munkáit a Horthy-korszak óta egyáltalán nem adták ki normális, korhű formában), bizonyára maga Mussolini sem gondolta volna, hogy azokkal fogják rokonságba hozni, akik ellen százszor hatékonyabban és elszántabban harcolt, mint azok, akik most a balliberális oldallal merészelik egy tető alá hozni.

DJ Jeszynek tehát bizonyára baloldali és liberális a "lövészárok arisztokráciája", akik a vérzivaratos első világháború után rendet vágtak a fejekben és a politikában (bizonyos tekintetben a Rongyos Gárda is ide sorolható), valamint a fasiszta korporációs rendszer is (erről ír a cikkben), mert hát... miért is? Jeszenszky Zsolt úgy von egyenlőségjelet a két, egymástól távolabbra nem is létezhető kurzus között, hogy igazából egyszer sem támasztja alá, hogy ezt mégis mire alapozza. Mert az, hogy baloldali gondolkodók valaha Mussolini-rajongók voltak (ez nem volt tömeges, ráadásul az is Mussolini szocialista korszakában volt, erről persze már sokatmondóan hallgat a publicista) még egyáltalán nem támaszt alá semmi kapcsolódási pontot a mai multik és techóriások, illetve a fasizmus között, mint ahogy az sem, hogy Hitler azt mondta, hogy "milliók állnak mögöttem". Persze ezt hatásvadász módon azzal rokonítja, hogy most "Soros mögött is dollármilliók állnak" (egyszer, ha megélnénk, hogy úgy írnak le egy publikációt, hogy egybites sorosozás helyett megneveznék a többi szereplőt és szerveződést is, és nem tennének úgy, mintha egyetlen öregember akarná uralma alá hajtani a világot, csak hát az már nagyon antiszemitizmus lenne...), de, hogy a kettő között a "mögöttem állnak" szókapcsolaton kívül milyen rokonság van, már nem derül ki. Ezt mondhatja akárki akármikor.

Ehelyett olvashatunk a szivárványszínűre mázolt totalitásról, ami persze "nyilván olyan", mint a két világháború közötti nemzetiszocializmus, mert hát az is "totális" volt. A baj csak az, hogy amíg DJ Jeszynek a "totalitáson" van a hangsúly, addig (szándékosan?) rendre elkerüli a lényeget, vagyis a tartalmi különbséget. Magyarul, amíg a fasizmus, s így a nemzetiszocializmus is egy új fejezetet nyitott a valaha nagy és dicső Európa történelmében, esélyt adva a feltámadásra, addig a szivárványos hányás pontosan a maradék méltóságot és nagyságot veszi el az északi civilizációtól. Tehát – példának okáért – Jeszenszkynek mondjuk Arno Breker monumentális alkotásai és a mai liberális, elfajzott művészet egy és ugyanaz, csak más "diktatúra" inspirálta. Vagy, hogy mást ne mondjak, a fasiszta korporációs rendszer, mely komoly mintha volt Szálasi Ferenc számára is, s amely pontosan közös érdekszervezetté kovácsolta a gyártulajdonost és a dolgozót, egyenlő lenne azzal a felülről kézivezérelt, kizsákmányoló multival, amely manapság sakkban tartja az emberek jelentős hányadát? Te sem gondolod komolyan, Jeszy, csak kiadták az ukázt, hogy miről kell írni!



Jeszyék képzelt világa egyetlen képben. Komoly gondok a fejekben

Nem tartozik szorosan ide, de a végén azért fontos leszögezni a Facebookkal kapcsolatban, hogy megregulázását eredetileg nem Varga Judit, hanem Dúró Dóra követelte , méghozzá Vargánál jóval korábban. Persze a kezdeményezést kormányoldalról mély csend követte, ezt részben legalább Jeszenszky is elismeri, még akkor is, ha rossz személytől eredezteti az ötletet.

Végül pedig álljon itt két gondolat a Ducétól. Mindkettő tanulságos... Hiába, a nagy államférfiak elsősorban arról ismerszenek meg, hogy gondolataik 100-200 év múlva is érvényesek lesznek!

Az egyik így szól:

Rájöttem, hogy az internacionalizmus ostobaság. Butaság azt hinni, hogy az osztályöntudat valaha is fontosabbá válik a nemzetnél és a kultúránál. A nemzeti érzés létezik, kár tagadni.

Írhatja le valaki annál hitelesebben a poklot, mint aki járt benne? Ugye, hogy nem... Mussolini pontosan azért ismerte a valódi ellenszert, mert töviről hegyire tudta a tőrőlmetszett marxisták minden fortélyát is. Csak jelzem, hogy fényévekre vagyunk a "politikai hobbizmustól".



Az ókori Róma fényét restaurálta, ma meg liberális hulladékokkal említik egy lapon

A másik pedig egy – ha úgy tetszik – jóslat a jövőre nézve:

Csak a vér az, mely lendületbe hozza a történelem zúgó kerekét!

Ezt balliberális, szivárványba bújtatott ellenségeink is jól tudják, és az első adandó alkalommal érvényesítik is, ha alkalom nyílik, és lesz rá lehetőségük. Ha a "jobboldal" a megfelelési kényszerben és régi, dicső ideológiák sározásában dagonyázik, igen könnyű dolguk lesz. Meg is érdemli, aki nem a valódi ellenségre koncentrál, és így jár.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info