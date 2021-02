Publicisztika, Sport :: 2021. február 2. 16:54 ::

Apa, az a német zászló?

A gyerekek őszintesége sok esetben nagyon lényeglátóan mutat rá egy-egy problémára. Történt ugyanis, hogy az elmúlt hétvégén az FC Bayern München-Hoffenheim német bajnoki mérkőzést néztem a tévében. Szintén ezen a hétvégén láthattuk, hogy a VFB Stuttgart még külön mezt is gyártatott, mégpedig úgy alakították át az eredetileg fehér alapon, mellmagasságban piros csíkos mezüket, hogy ott a szivárványszínű zászló „díszelgett”.



Ilyen volt… (fotó: stuttgarter-nachrichten.de)

A német rekordbajnok sem akart túlságosan lemaradni. Elméletileg ezek a nemzetközi holokauszt-emléknapnak szóltak, ha már úgyis itt van, kössük össze a „toleranciával”, vagy legalábbis valami ilyesmi ökörséggel akarták megindokolni.



Forrás: Youtube

Nos, a bajor alakulat a mezét ugyan nem alakították át, de Manuel Neuer, a Bayern kapusa felhúzta a szivárványos csapatkapitányi karszalagot, a szögletzászlók is ilyen színben pompáztak, a kapu mögötti lelátón pedig óriási homokos zászló meredt a pályára. Miközben néztem a meccset, ötéves kisfiam kérdezte tőlem: a magyarok játszanak?

Feleltem, nem, ezek német csapatok.



Forrás: Youtube

Kis idő elteltével újra a tévé elé keveredett, pont akkor, mikor nagy totálban mutatták a kapu mögött éktelenkedő szivárványos zászlót, és újabb kérdést intézett hozzám.

- Apa, az a német zászló ott? - Nem, az nem az. Vagy legalábbis még nem hivatalosan…

Némi meglepettséggel feleltem neki, amiért ilyen jól a lényegre tapintott. S most látjuk, az amerikai nagykövetségre újra kikerült a nemzetközi LMBTQ-lobbi zászlaja. Emlékezzünk rá, nyáron is ott fújdogálta már a szél, akkor még „csak” a „Pride hónapja” volt az ürügy. Most azonban, hogy hivatalba lépett Joe Biden, vélhetően állandóan ott lesz az amerikai zászló mellett. Nyilván itt is indokolt a kérdés: ez már egy amolyan félhivatalos amerikai zászló?



Fotó: 444

Annyit fűznék csupán még a fentiekhez, nagyon nem szeretném, ha egyszer olyan kérdéssel fordulnának hozzám a gyerekeim: apa, az ott a magyar zászló? Ne hagyjuk és tegyünk érte, hogy ne mérgezze életünket ez az agresszív és sátáni ideológia…

Lantos János – Kuruc.info