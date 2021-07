A történet azonban itt nem állt meg ennyiben. Noha a hasonló esetekért a németországi politikai vezetés egy személyben okolható, a dolgok egyáltalán nem abba az irányba mutatnak, hogy bármi megváltozna – s ami a legszomorúbb, gondolkodás és hozzáállás szintjén sem. Aki német sajtót is olvas, vagy olvasott az üggyel kapcsolatban, az végignézhette, hogy szokás szerint "mindenki meg van döbbenve", az "ilyen barbár cselekedetek tarthatatlanok és nem férnek össze a demokratikus világunkkal", "felfoghatatlan, mi történt, részvétem a hozzátartozóknak" stb-stb. Ezek a nyilatkozatok elsősorban politikusok, befolyásos emberek száját szokták elhagyni, akik a legközelebb vannak ahhoz, hogy a már-már megszokottá vált gyilkolászást megakadályozzák, vagy legalábbis megnehezítsék az elkövetők dolgát a folyamatos "részvétem, ez döbbenetes" mantra helyett. Ez persze semmilyen tekintetben nem történik meg, azon pedig egyáltalán nem csodálkoznék, ha egy érintett család egyszer kiállna a nyilvánosság elé, és azt mondaná, hogy kenjék a hajukra a részvétnyilvánításukat.

S mi van a "részvéten" túl? Megfigyeltük már, hogy az elkövetőknek nem csak a származását szokták eltitkolni (persze mi, "veteránok" már azonnal tudjuk így is), de a legritkább esetben tudunk arcot vagy teljes nevet kapcsolni a bűnözőkhöz? Rendszerint ez nincs másképp az áldozatok oldaláról sem, pedig talán a közvélemény nemtörődöm, csak a saját apró-cseprő dolgaival foglalatoskodó részének hozzáállása is változhatna általa. Az ember jobban kötődik ahhoz, jobban átérzi a tragédiáját egy olyan személynek, akihez tud arcot, ne adj' Isten, pár mondat háttértörténetet csatolni. Ez jóval emberibb, mintha puszta számokról beszélnénk.

Minden bizonnyal így gondolkodott az említett Stefanie családja is, amikor útjára indult egy kép az interneten, ahol pár szívbemarkoló gondolat kíséretében elbúcsúznak tőle, s ahol láthatunk egy helyes, életvidám fotót magáról a szegény áldozatról is. A kép persze millió megosztással bejárta a világhálót, amely láthatóan szemet szúrt a hatalomnak is (inkább törődnének a rendfenntartással). Alsó-Frankföld rendőrsége ezért ezt a közleményt rakta ki a Facebookra: