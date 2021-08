Az egész atlanti béketábor politikai és katonai vezetése elég ostobán pislog maga elé a napokban történt afgán összeomlás miatt, és nem értik, hogy miképpen történhetett meg ez a világméretű fiaskó és megszégyenülés. Mikor ők csak a legjobbakat és a legnemesebbeket akarták ezeknek a hálátlan afgán bennszülötteknek. De a legtöbb jót valószínűleg mégiscsak saját maguknak akarhatták, mert az afgánok a kezüket nem voltak hajlandók felemelni a ’demokrácia’ védelme érdekében.

Az ideológiai vakság mindent beborít a nyugatiak agyában, gondolataiban. 20 éves ott tartózkodásuk alatt egy teljesen hamis valóságot alakítottak ki magukban az őket körülvevő közép-keleti ország valóságáról. Az egyik leginkább mosolyra késztető vonása az eseményeknek, hogy a sok stratégiai és harcászati szakértő, a sok hadipszichológus, hadi antropológus, tömegpszichológus, poszttraumás szakértő, valamint egy rakás egyéb áltudományos szakember most döbbenten és elnémulva figyeli, hogyan omlanak össze az ő két évtized alatt összehordott elméleteik és jövőbe látó igazságaik. Számukra elég biztató volt kezdetben, hogy a bennszülöttek közege nagyon szépen és eredményesen nyelte el az amerikaiak pénzét, eszközeit és egyéb támogatásait, de mást nemigen voltak hajlandóak befogadni a jövevényektől. A nyugatiak által felállított afgán hadsereg viszont a nehéz harci helyzetekben egy pillanat alatt köddé vált, azonnal eltűntek az amerikaiak mellől a csatákban, ha forró volt a helyzet. A szovjet csapatokkal egyébként ugyanezt csinálták 35 évvel azelőtt, de azok annyival rutinosabbak voltak az amerikaiaknál, hogy egy idő után maguk előtt terelték az ütközetekben afgánékat, és közéjük lőttek, ha el akartak futni. Ez a – még a Nagy Honvédő Háborúból származó – szép hagyomány aztán kicsit zökkenőmentesebbé tette az együttműködést.

Hogy a mélydemokraták még mindig mennyire nem értik, hogy miről szól Afganisztán, azt jól példázza egy 444-en megjelent cikk egy míves mondata: „Mivel a teljes afgán lakosság körében nagyon magas, 85 százalék körüli a tálibok elutasítottsága, nem sok esélyük lenne egy demokratikus választáson - dehát nem is utal arra semmi, hogy ilyen úton akarnák legitimálni a hatalmukat.” Ennek a Kiss Imola nevű sajtómunkásnak azért kijárna valami libsi újságíródíj, mert egyetlen mondatban ennyi hülyeséget összezsúfolni, nos azt el kellene ismerni valamivel. Szegény Imola persze egyáltalán nem pedzegeti azt, hogy az afgánok elsöprő többségének ezerszer fontosabb az iszlám és annak előírásai, mint a nők helyzete és iskolázottsága vagy a demokratikus választások. A közelmúltban amerikai megszállás alatt is tartottak úgynevezett ’demokratikus választásokat’ és Abdullah Abdullah - a legnépszerűbb nyugatiakkal kollaboráló politikus - meg is nyerte volna a két legutóbbi alkalommal, de a megszállóknak a vesztes Hamid Karzai és Asraf Ghani jobb választás volt, ezért ők lettek az elnökök. És ezt a mélyen demokratikus csalást az afgánok közelről látták… Szegény Imolának láthatólag arról sincs fogalma, hogy egy a tálibhoz hasonló rongyos gerillasereg egy hétig sem tudna létezni, ha a lakosság 85%-ban elutasítaná. Nem tudom, honnan szedte ezt az adatot, de ez a katonai analfabetizmus vetekszik Vadai Ágnes egykori honvédelmi nagyhercegnőnk hozzáértésével. Imola, legyen erős! Szerintem a vidéki törzsi-nemzetségi lakosság 90%-a támogathatta a talibánt. A városokban a megszállókhoz a pénzük miatt dörgölődző, kevésbé vallásos népességrész miatt ez az arány csak kb. 70% lehetett. És végül, hogy Imolának is legyen egy kis igaza, el kell ismernünk azt, hogy a tálibok valóban nem ’demokratikus választásokkal’ fogják magukat legitimálni, hanem valószínűleg kalasnyikovokkal, sőt remélem nem túlzok, ha kijelentem: az isztambuli egyezményhez sem fognak csatlakozni. Ezen kívül szeretnék segíteni Imolának az eljövendő témaválasztásban, ezért javaslom, írjon egy cikket fél év múlva a jogállamiság, a szexuális kisebbségek, és a fékek és ellensúlyok helyzetéről a tálib államban. Garantáltan hálás téma mindegyik, Táncsics-díj gyanús ajvékolást lehet rendezni bármelyikből külön-külön is.